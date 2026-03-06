17 मार्च को आ रहे पोको के दो पावरफुल फोन, होश उड़ा देगी कीमत, यह होगा खास
Poco X8 Pro Max और Poco X8 Pro को हाल ही में यूरोप में शाओमी की वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे उनकी कीमत, डिजाइन और कलर ऑप्शन का पता चल गया था। अब इन दोनों फोन की ग्लोबल लॉन्च डेट सामने आ गई है। कितनी होगी इन फोन्स की कीमत, आप भी देख लीजिए
Poco X8 Pro Max और Poco X8 Pro को हाल ही में यूरोप में शाओमी की वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे उनकी कीमत, डिजाइन और कलर ऑप्शन का पता चल गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में, टेक कंपनी ने टीज किया था कि वह भारत में नई Poco X8 सीरीज लॉन्च करेगी। अब, एक लीक रिपोर्ट से यह भी पता चल गया है कि नए स्मार्टफोन मार्च के तीसरे हफ्ते में कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। यह प्रो मैक्स मॉडल के एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने के कुछ समय बाद आया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस का पता चला था। दोनों फोन्स हाल ही में रिलीज हुए मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट से चलने की पुष्टि हुई है।
Poco X8 Pro सीरीज फोन 17 मार्च को ग्लोबली लॉन्च हो सकते हैं
इंडस्ट्री सोर्स के हवाले से, स्मार्टप्रिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स फोन 17 मार्च को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाओमी सब-ब्रांड ने अभी तक लॉन्च की सही तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। यह फोन की पहले लीक हुई लॉन्च टाइमलाइन के जैसा ही है, जिससे पता चला था कि दोनों फोन मार्च के बीच में आ सकते हैं।
हम पहले से ही जानते हैं कि पोको X8 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। नए फोन देश में फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के अनुसार, लाइनअप में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसे एक पिल-शेप्ड कैमरा आइलैंड के अंदर रखा जाएगा। इसमें एक फ्लैट बैक पैनल और एक फ्लैट फ्रेम होने की बात कही गई है।
कंपनी ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसके आने वाले एक्स-सीरीज फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट होंगे। उम्मीद है कि कंपनी पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स को इन दो चिपसेट से लैस करेगी।
इतनी होगी अलग-अलग मॉडल की कीमत (संभावित)
हाल ही में, पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स को Xiaomi Belgie वेबसाइट पर कुछ समय के लिए लिस्ट किया गया था। खबर है कि पोको X8 प्रो मैक्स की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 529 यूरो (लगभग 57,000 रुपये) होगी, जबकि इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 579 यूरो (लगभग 62,000 रुपये) हो सकती है।
दूसरी तरफ, पोको X8 प्रो मैक्स के बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 399 यूरो (लगभग 43,000 रुपये) होने की उम्मीद है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज है की कीमत 479 यूरो (लगभग 51,000 रुपये) होने की खबर है। आने वाले फोन ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
