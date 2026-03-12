Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इतनी होगी 9,000mAh बैटरी वाले पोको फोन की कीमत, Iron Man एडिशन भी ला रही कंपनी

Mar 12, 2026 06:33 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Poco X8 Pro सीरीज भारत में 17 मार्च को लॉन्च होने वाली है। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Poco X8 Pro Max 5G और Poco X8 Pro 5G शामिल हैं। लॉन्च से पहले इनकी कीमत सामने आ गई है। कंपनी ने Iron Man Edition को भी टीज किया है।

इतनी होगी 9,000mAh बैटरी वाले पोको फोन की कीमत, Iron Man एडिशन भी ला रही कंपनी

Poco X8 Pro सीरीज इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप में Poco X8 Pro Max 5G और Poco X8 Pro 5G शामिल होंगे, और इन्हें भारत में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने हाल ही में इन अपकमिंग फोन्स के कुछ खास स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी दी है। अब, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Poco X8 Pro सीरीज का Iron Man Edition भी जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों फोन की कीमतों से जुड़ी जानकारी भी ऑनलाइन सामने आई है, जिससे यह हिंट मिलता है कि इनकी कीमतें पिछले मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा होंगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

  • check6.67-inch Display Size
  • checkAMOLED
  • checkMediaTek Dimensity 8500 Processor

₹45990

और जाने

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro

  • checkPOCO Yellow
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹25490

खरीदिये

discount

25% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24598

₹32999

खरीदिये

Poco X8 Pro Series Iron Man Edition के जल्द भारत में लॉन्च होने की उम्मीद

एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी के सब-ब्रांड ने X-सीरीज के एक फोन के आयरन मैन एडिशन के लॉन्च का हिंट दिया है। हालांकि फोन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन टिप्स्टर पारस गुगलानी का दावा है कि यह स्पेशल एडिशन आने वाली पोको X8 प्रो सीरीज का है। उन्होंने कथित पोको X8 प्रो सीरीज आयरन मैन एडिशन का मार्केटिंग मटेरियल भी शेयर किया, जिससे इस हैंडसेट का डिजाइन सामने आया है।

Poco X8 Pro Series Iron Man Edition

पोको X8 प्रो सीरीज के Iron Man Edition में पीछे के पैनल पर आयरन मैन का निशान और साथ ही Stark Industries का लोगो दिखाया गया है। यह फोन ब्लैक कलर में दिखाया गया है, और पैनल के टॉप-राइट कॉर्नर में पोको की ब्रांडिंग नजर आ रही है। यह फोन एक खास Iron Man-थीम वाले रिटेल बॉक्स में भी आ सकता है, जिसके साथ एक फोन केस भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹13,999 में आ रहा Samsung Galaxy M17e 5G, लगातार 26 घंटे तक देख सकेंगे वीडियो
Poco X8 Pro Series Iron Man Edition
ये भी पढ़ें:कल आ रहा यह सस्ता 5G फोन, केवल 7.55mm स्लिम होगी बॉडी, 50MP कैमरा भी

इतनी होगी Poco X8 Pro सीरीज की कीमत (संभावित)

इसके अलावा, टिप्स्टर योगेश बरार ने आने वाली पोको X8 प्रो सीरीज की कीमत से जुड़ी जानकारी शेयर की है। उनका दावा है कि भारत में Poco X8 Pro Max 5G की कीमत लगभग 42,000 रुपये से शुरू होगी। वहीं, स्टैंडर्ड Poco X8 Pro 5G की शुरुआती कीमत 35,000 रुपये होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹28790

₹30999

खरीदिये

discount

5% OFF

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹37999

₹39999

खरीदिये

अगर यह सच है, तो Poco X8 Pro 5G भारत में अपने पिछले मॉडल से काफी ज्यादा कीमत पर आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि Poco X7 Pro 5G को भारत में जनवरी 2025 में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था; यह कीमत इसके बेस 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए थी।

ये भी पढ़ें:लोहालाट फोन का 5G मॉडल ला रहा ब्रांड, आते ही मचाएगा धूम, देखें पहली झलक

बड़ी बैटरी और तगड़ा प्रोसेसर

यह खबर पोको द्वारा पोको X8 सीरीज के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा किए जाने के ठीक बाद आई है। इस सीरीज को भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। ये फोन देश में फ्लिपकार्ट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। जहां पोको X8 प्रो 5G में 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 Ultra चिपसेट और 6,500mAh की बैटरी होगी, वहीं प्रो मैक्स मॉडल में 3nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिप होगी, जिसके साथ 9,000mAh की बैटरी मिलेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News POCO Smartphones Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।