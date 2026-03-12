इतनी होगी 9,000mAh बैटरी वाले पोको फोन की कीमत, Iron Man एडिशन भी ला रही कंपनी

Mar 12, 2026 06:33 pm IST

Poco X8 Pro सीरीज भारत में 17 मार्च को लॉन्च होने वाली है। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Poco X8 Pro Max 5G और Poco X8 Pro 5G शामिल हैं। लॉन्च से पहले इनकी कीमत सामने आ गई है। कंपनी ने Iron Man Edition को भी टीज किया है।

Poco X8 Pro सीरीज इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप में Poco X8 Pro Max 5G और Poco X8 Pro 5G शामिल होंगे, और इन्हें भारत में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने हाल ही में इन अपकमिंग फोन्स के कुछ खास स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी दी है। अब, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Poco X8 Pro सीरीज का Iron Man Edition भी जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों फोन की कीमतों से जुड़ी जानकारी भी ऑनलाइन सामने आई है, जिससे यह हिंट मिलता है कि इनकी कीमतें पिछले मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा होंगी।

Poco X8 Pro Series Iron Man Edition के जल्द भारत में लॉन्च होने की उम्मीद एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी के सब-ब्रांड ने X-सीरीज के एक फोन के आयरन मैन एडिशन के लॉन्च का हिंट दिया है। हालांकि फोन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन टिप्स्टर पारस गुगलानी का दावा है कि यह स्पेशल एडिशन आने वाली पोको X8 प्रो सीरीज का है। उन्होंने कथित पोको X8 प्रो सीरीज आयरन मैन एडिशन का मार्केटिंग मटेरियल भी शेयर किया, जिससे इस हैंडसेट का डिजाइन सामने आया है।

पोको X8 प्रो सीरीज के Iron Man Edition में पीछे के पैनल पर आयरन मैन का निशान और साथ ही Stark Industries का लोगो दिखाया गया है। यह फोन ब्लैक कलर में दिखाया गया है, और पैनल के टॉप-राइट कॉर्नर में पोको की ब्रांडिंग नजर आ रही है। यह फोन एक खास Iron Man-थीम वाले रिटेल बॉक्स में भी आ सकता है, जिसके साथ एक फोन केस भी मिलेगा।

इतनी होगी Poco X8 Pro सीरीज की कीमत (संभावित) इसके अलावा, टिप्स्टर योगेश बरार ने आने वाली पोको X8 प्रो सीरीज की कीमत से जुड़ी जानकारी शेयर की है। उनका दावा है कि भारत में Poco X8 Pro Max 5G की कीमत लगभग 42,000 रुपये से शुरू होगी। वहीं, स्टैंडर्ड Poco X8 Pro 5G की शुरुआती कीमत 35,000 रुपये होगी।

अगर यह सच है, तो Poco X8 Pro 5G भारत में अपने पिछले मॉडल से काफी ज्यादा कीमत पर आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि Poco X7 Pro 5G को भारत में जनवरी 2025 में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था; यह कीमत इसके बेस 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए थी।