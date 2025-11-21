Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़poco pad x1 powerfully slim tablet launch set for 26 nov alongside poco f8 series
कंफर्म: इस दिन आएगा POCO Pad X1 टैब, स्लिम बॉडी में मिलेगी पावरफुल परफॉर्मेंस, देखें डेट

कंफर्म: इस दिन आएगा POCO Pad X1 टैब, स्लिम बॉडी में मिलेगी पावरफुल परफॉर्मेंस, देखें डेट

संक्षेप:

POCO ने बताया कि वह 26 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में POCO Pad X1 नाम का एक नया टैबलेट लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपने लेटेस्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro भी लॉन्च करेगी। देखें अपकमिंग टैब में क्या होगा खास

Fri, 21 Nov 2025 12:40 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

71% OFF

ProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case, Trifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature, Black

ProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case, Trifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature, Black

  • checkProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case
  • checkTrifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature
  • checkBlack
amazon-logo

₹578

₹1999

खरीदिये

discount

46% OFF

Honor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display, Snapdragon 685, 13GB (8GB+5GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android, WiFi, Metal Body, Gray

Honor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display, Snapdragon 685, 13GB (8GB+5GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android, WiFi, Metal Body, Gray

  • checkHonor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display
  • checkSnapdragon 685
  • check13GB (8GB+5GB RAM Turbo)
amazon-logo

₹15056

₹27999

खरीदिये

discount

50% OFF

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

  • checkHONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch)
  • check4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz
  • check8300Mah Battery
amazon-logo

₹10999

₹21999

खरीदिये

discount

5% OFF

ProElite for Poco Pad 12.1 inch case, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Black

ProElite for Poco Pad 12.1 inch case, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Black

  • checkProElite for Poco Pad 12.1 inch case
  • checkRugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap
  • checkBlack
amazon-logo

₹1899

₹1999

खरीदिये

discount

70% OFF

ProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch, Premium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.

ProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch, Premium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.

  • checkProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch
  • checkPremium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.
amazon-logo

₹599

₹1999

खरीदिये

अपने दामदार स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड पोको अब एक स्लिम और शक्तिशाली चिप वाला टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि POCO Pad X1 को बाली में कंपनी के आने वाले इवेंट के दौरान ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। शाओमी सब-ब्रांड ने नए टैबलेट के कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है। पोको ने टीज किया है कि अपकमिंग टैब स्नैपड्रैगन 7 सीरीज चिप से लैस होगा। इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा, जिसके चारों ओर मोटे बेजल होंगे। चीनी कंपनी उसी दिन POCO F8 series भी लॉन्च करेगी, जिसमें POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro स्मार्टफोन मॉडल शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

71% OFF

ProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case, Trifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature, Black

ProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case, Trifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature, Black

  • checkProElite Cover for Poco Pad 12.1inch Cover Case
  • checkTrifold Flip Case for Poco Pad 12.1 inch Tablet Support Auto Sleep Wake Feature
  • checkBlack
amazon-logo

₹578

₹1999

खरीदिये

discount

46% OFF

Honor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display, Snapdragon 685, 13GB (8GB+5GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android, WiFi, Metal Body, Gray

Honor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display, Snapdragon 685, 13GB (8GB+5GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android, WiFi, Metal Body, Gray

  • checkHonor Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 120 Hz 2K Display
  • checkSnapdragon 685
  • check13GB (8GB+5GB RAM Turbo)
amazon-logo

₹15056

₹27999

खरीदिये

discount

50% OFF

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

  • checkHONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch)
  • check4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz
  • check8300Mah Battery
amazon-logo

₹10999

₹21999

खरीदिये

discount

5% OFF

ProElite for Poco Pad 12.1 inch case, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Black

ProElite for Poco Pad 12.1 inch case, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Black

  • checkProElite for Poco Pad 12.1 inch case
  • checkRugged 3 Layer Armor case Cover for Poco Pad 12.1 inch with Hand Grip and Rotating Kickstand with Shoulder Strap
  • checkBlack
amazon-logo

₹1899

₹1999

खरीदिये

discount

70% OFF

ProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch, Premium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.

ProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch, Premium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.

  • checkProElite [1-Pack Matte Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch
  • checkPremium Matte Tempered Glass Screen Protector for Poco Pad 12.1 inch.
amazon-logo

₹599

₹1999

खरीदिये

POCO Pad X1 के साथ POCO F8 Series फोन भी लॉन्च होंगे

एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने बताया कि वह 26 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में POCO Pad X1 नाम का एक नया टैबलेट लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपने लेटेस्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro भी लॉन्च करेगी। कंपनी इस टैबलेट को 'पावरफुली स्लिम' टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है, जिससे हिंट मिलता है कि यह हल्का होने के साथ-साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकता है।

ये भी पढ़ें:सबसे कम कीमत में मुड़ने वाला स्मार्टफोन, यहां से लिया तो लगेगा ₹15000 का चूना

लॉन्च डेट की घोषणा के साथ ही, कंपनी ने आने वाले टैबलेट के खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी बताया है। POCO Pad X1 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट होगा। इसके अलावा, इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होने की बात कही गई है, जो 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट देगा। टैबलेट में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, जो एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के अंदर होगा। यह कम से कम ब्लैक और ब्लू कलर में मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey

  • checkXIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB
  • check256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey
amazon-logo

₹29999

₹37999

खरीदिये

discount

50% OFF

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White, SQ, VT.X1)

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White, SQ, VT.X1)

  • checkType C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White
  • checkSQ
  • checkVT.X1)
amazon-logo

₹499

₹999

खरीदिये

discount

50% OFF

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White, Triple, VT.X1)

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White, Triple, VT.X1)

  • checkType C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adapter Super Flash Vooc Fast Quick Qualcomm Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (White
  • checkTriple
  • checkVT.X1)
amazon-logo

₹499

₹999

खरीदिये

discount

60% OFF

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adopter Super Fast Quick Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (Black, VT.X1)

Type C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adopter Super Fast Quick Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (Black, VT.X1)

  • checkType C Charger for Xiaomi Poco Pad Original Adopter Super Fast Quick Charging Smart IC Technology with 1m Type C USB Data Cable (Black
  • checkVT.X1)
amazon-logo

₹399

₹999

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹17999

₹19999

खरीदिये

discount

20% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹15999

₹19999

खरीदिये

discount

41% OFF

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM
  • check128 GB ROM| 11.5 Inch
  • check2K
amazon-logo

₹18998

₹32000

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
amazon-logo

₹10999

₹18000

खरीदिये

discount

34% OFF

Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display
  • checkRAM 8 GB
  • checkROM 128 GB Expandable
amazon-logo

₹21839

₹32999

खरीदिये

discount

3% OFF

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

  • checkLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
amazon-logo

₹31999

₹33000

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹17428

₹24999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹15999

₹19999

खरीदिये

discount

41% OFF

Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey

Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey

  • checkRedmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB
  • check128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
amazon-logo

₹9990

₹16999

खरीदिये

पोको पैड X1 डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करेगा। इसमें पीछे की तरफ पोगो पिन होंगे, जिनका इस्तेमाल इसे कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो, पोको पैड X1 में ऊपर एक पावर बटन होगा, जो माइक्रोफोन के बगल में होगा। नीचे की तरफ, इसमें एक और बटन हो सकता है, जिसके फंक्शन के बारे में अभी पता नहीं है। नीचे की तरफ डुअल स्पीकर ग्रिल भी दिखाई देंगे। टैबलेट के बारे में अन्य जानकारी आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।

हाल ही में POCO Pad M1 हुआ था स्पॉट

ऐसा लगता है कि शाओमी का सब-ब्रांड अपने टैबलेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि हाल ही में, POCO Pad M1 कथित तौर पर TDRA टेलीकम्युनिकेशन्स एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर दिखा था। बाद में, इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमतें भी ऑनलाइन सामने आईं। कहा जा रहा है कि POCO Pad M1 में स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज होगा। यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आ सकता है। Pad M1 में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।

कंपनी का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
POCO Smartphones Tablet

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।