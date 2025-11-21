कंफर्म: इस दिन आएगा POCO Pad X1 टैब, स्लिम बॉडी में मिलेगी पावरफुल परफॉर्मेंस, देखें डेट
POCO ने बताया कि वह 26 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में POCO Pad X1 नाम का एक नया टैबलेट लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपने लेटेस्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro भी लॉन्च करेगी। देखें अपकमिंग टैब में क्या होगा खास
अपने दामदार स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड पोको अब एक स्लिम और शक्तिशाली चिप वाला टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि POCO Pad X1 को बाली में कंपनी के आने वाले इवेंट के दौरान ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। शाओमी सब-ब्रांड ने नए टैबलेट के कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है। पोको ने टीज किया है कि अपकमिंग टैब स्नैपड्रैगन 7 सीरीज चिप से लैस होगा। इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होगा, जिसके चारों ओर मोटे बेजल होंगे। चीनी कंपनी उसी दिन POCO F8 series भी लॉन्च करेगी, जिसमें POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro स्मार्टफोन मॉडल शामिल हैं।
POCO Pad X1 के साथ POCO F8 Series फोन भी लॉन्च होंगे
एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने बताया कि वह 26 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में POCO Pad X1 नाम का एक नया टैबलेट लॉन्च करेगी। इसी दिन कंपनी अपने लेटेस्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन POCO F8 Ultra और POCO F8 Pro भी लॉन्च करेगी। कंपनी इस टैबलेट को 'पावरफुली स्लिम' टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है, जिससे हिंट मिलता है कि यह हल्का होने के साथ-साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकता है।
लॉन्च डेट की घोषणा के साथ ही, कंपनी ने आने वाले टैबलेट के खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी बताया है। POCO Pad X1 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट होगा। इसके अलावा, इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होने की बात कही गई है, जो 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट देगा। टैबलेट में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, जो एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के अंदर होगा। यह कम से कम ब्लैक और ब्लू कलर में मिलेगा।
पोको पैड X1 डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करेगा। इसमें पीछे की तरफ पोगो पिन होंगे, जिनका इस्तेमाल इसे कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो, पोको पैड X1 में ऊपर एक पावर बटन होगा, जो माइक्रोफोन के बगल में होगा। नीचे की तरफ, इसमें एक और बटन हो सकता है, जिसके फंक्शन के बारे में अभी पता नहीं है। नीचे की तरफ डुअल स्पीकर ग्रिल भी दिखाई देंगे। टैबलेट के बारे में अन्य जानकारी आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।
हाल ही में POCO Pad M1 हुआ था स्पॉट
ऐसा लगता है कि शाओमी का सब-ब्रांड अपने टैबलेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि हाल ही में, POCO Pad M1 कथित तौर पर TDRA टेलीकम्युनिकेशन्स एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर दिखा था। बाद में, इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमतें भी ऑनलाइन सामने आईं। कहा जा रहा है कि POCO Pad M1 में स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज होगा। यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आ सकता है। Pad M1 में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।
Arpit Soni
