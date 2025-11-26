Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़poco pad x1 and poco pad m1 launched with 12 inch screen and 12000mah batttery
12 इंच डिस्प्ले और 12000mAh की बैटरी, आ गए POCO के दो पावरफुल टैब, इतनी है कीमत

12 इंच डिस्प्ले और 12000mAh की बैटरी, आ गए POCO के दो पावरफुल टैब, इतनी है कीमत

संक्षेप:

POCO ने अपने दो दमदार टैबलेट लॉन्च कर दिए हैं। दरअसल, कंपनी ने बुधवार को अपने नए Pad M1 के साथ POCO Pad X1 को ग्लोबली लॉन्च किया है। POCO Pad M1 में 12,000mAh की बैटरी है। इसमें 12.1 इंच का डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2.5K है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है।

Wed, 26 Nov 2025 03:33 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
POCO ने अपने दो दमदार टैबलेट लॉन्च कर दिए हैं। दरअसल, कंपनी ने बुधवार को अपने नए Pad M1 के साथ POCO Pad X1 को ग्लोबली लॉन्च किया है। इंडोनेशिया के बाली में हुए लॉन्च इवेंट में POCO F8 Pro और POCO F8 Ultra भी लॉन्च किए गए। नया Pad X1 क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट पर चलता है। इसमें 3.2K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है। दूसरी ओर, POCO Pad M1 में 12,000mAh की बैटरी है। इसमें 12.1 इंच का डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2.5K है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है।

POCO Pad X1 और Pad M1 की कीमत

POCO Pad X1 की कीमत 399 डॉलर (लगभग 36,000 रुपये) है, यह कीमत इसके एकमात्र 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। अर्ली बर्ड के तौर पर, कंपनी इसे 349 डॉलर (लगभग 31,000 रुपये) के डिस्काउंट प्राइस पर दे रही है। दूसरी ओर, POCO Pad M1 की कीमत 329 डॉलर (लगभग 29,000 रुपये) है, जो इसके एकमात्र 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है। अर्ली बर्ड के तौर पर, कंपनी इसे 279 डॉलर (लगभग 25,000 रुपये) के डिस्काउंट प्राइस पर दे रही है।

नए पोको टैबलेट आज से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पोको पैड X1 और पैड M1 ब्लैक और ब्लू कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

