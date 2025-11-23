12 इंच डिस्प्ले और 12000mAh बैटरी, बाजार में तहलका मचा देगा यह टैबलेट, सामने आई डिटेल्स
पोको 26 नवंबर को एक बड़े लॉन्च के लिए तैयार है। इसे लॉन्च इवेंट में कंपनी दो टैबलेट के साथ नए पोको F8 सीरीज स्मार्टफोन की घोषणा करेगा। उनमें से एक, Poco Pad M1, जो अब गूगल प्ले कंसोल डेटाबेस पर सामने आया है। देखें पकमिंग टैब में क्या-क्या खास होने वाला है…
पोको 26 नवंबर को एक बड़े लॉन्च के लिए तैयार है। इसे लॉन्च इवेंट में कंपनी दो टैबलेट के साथ नए पोको F8 सीरीज स्मार्टफोन की घोषणा करेगा। उनमें से एक, Poco Pad M1, जो अब गूगल प्ले कंसोल डेटाबेस पर सामने आया है। एंट्री में टैबलेट को मॉडल नंबर 2509ARPBDG और इंटरनल कोडनेम फ्लूट के तहत दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि Xiaomi ने Redmi Pad 2 Pro के लिए भी यही मॉडल नाम इस्तेमाल किया है, जिससे हिंट मिलता है कि पोको पैड M1, रेडमी पैड 2 प्रो का रीब्रांड वर्जन हो सकता है। अगर आप भी पोको का टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए सामने आई डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं अपकमिंग टैब में क्या-क्या खास होने वाला है...
स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 पर चलेगा Poco Pad M1
डेटाबेस से कंफर्म होता है कि टैबलेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 पर चलेगा। चिप में 2.80 गीगाहर्ट्ज का प्राइम कोर है, जिसे 900 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाले एड्रेनो 732 जीपीयू के साथ पेयर किया गया है।
लिस्टेड कॉन्फिगरेशन में 8GB रैम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर Android 15 दिखता है। लिस्टिंग में 1600x2560 का डिस्प्ले रिजॉल्यूशन और 320 xhdpi डेंसिटी भी बताई गई है, जो काफी शार्प पैनल की ओर इशारा करती है।
डिस्प्ले और बैटरी भी जबर्दस्त
पोको ने अपनी वेबसाइट पर डिवाइस को टीज करना शुरू कर दिया है। प्रमोशनल मटेरियल में पैड M1 को एक बड़े एंटरटेनमेंट टैबलेट के तौर पर बताया गया है, जिसमें 2.5K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 12.1-इंच का डिस्प्ले है। टैबलेट में 12000mAh की बैटरी है।
पिछली लीक से कंफर्म हुआ है कि पैड M1 ग्रेफाइट ग्रे और ब्लू कलर में आएगा और 33W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यूरोप में इसकी कीमत EUR 349 (करीब 36,000 रुपये) के आसपास होने की अफवाह है।
दूसरी तरफ, Poco X1 थोड़ा ज्यादा प्रीमियम मॉडल है जिसमें Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट और 3.2K 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है। गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में सब कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन लिस्टिंग से यह साफ हो गया है कि अगले हफ्ते जब टैबलेट आएगा तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है।
