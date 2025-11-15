Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Poco Pad M1 May Come With Snapdragon 7s Gen 4 Chip and 12,000mAh Battery; Price Tipped
Poco के नए पैड में मिल सकती है 12000mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा, कीमत भी लीक

Poco के नए पैड में मिल सकती है 12000mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा, कीमत भी लीक

संक्षेप: पोको का नया पैड आने वाला है। कंपनी के इस नए पैड का नाम Poco Pad M1 है। लॉन्च से पहले इस पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गई है। पैड 12000mAh की बैटरी के साथ आएगा।

Sat, 15 Nov 2025 01:24 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

28% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹17999

₹24999

खरीदिये

discount

29% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹16999

₹24000

खरीदिये

discount

21% OFF

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green

  • checkXIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB
  • check256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green
amazon-logo

₹29999

₹37999

खरीदिये

discount

23% OFF

XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green

XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green

  • checkXIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB
  • check256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green
amazon-logo

₹30999

₹39999

खरीदिये

discount

13% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹25999

₹29999

खरीदिये

पोको ने पिछले साल मार्केट में पोको पैड को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस पैड के सक्सेसर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सक्सेसर का नाम Poco Pad M1 है। इस पैड की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर सुधांशु ने इस पैड की कीमत के साथ इसके खास फीचर और स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार पोको का अपकमिंग पैड 12000mAh की बैटरी और 12.1 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा। टिपस्टर का इस पैड के रेंडर को भी शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

discount

28% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹17999

₹24999

खरीदिये

discount

29% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹16999

₹24000

खरीदिये

discount

21% OFF

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green

  • checkXIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB
  • check256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Sage Green
amazon-logo

₹29999

₹37999

खरीदिये

discount

23% OFF

XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green

XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green

  • checkXIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2") Tablet| 12GB
  • check256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green
amazon-logo

₹30999

₹39999

खरीदिये

discount

13% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹25999

₹29999

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आ सकता है पोको पैड M1

टिपस्टर के अनुसार कंपनी इस पैड में 2560 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 12.1 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। यह LCD डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। पैड LPDDR4x रैम और UFS 2.2 स्टोरेज से लैस होगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें कंपनी स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 ऑफर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

सेल्फी के लिए पैड में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करने वाली है। लीक की मानें, तो पैड में आपको 12000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो पैड ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करेगा। पैड के डाइमेंशन के बारे में टिपस्टर ने कहा कि ये 279.8 x 181.65 x 7.5 mm है। पैड का वेट यानी वजन 610 ग्राम होगा।

ये भी पढ़ें:₹6299 में मिल रहे ये दो स्मार्ट टीवी, पिक्चर क्वॉलिटी और साउंड भी जबर्दस्त

पैड में आपको कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, IP53 रेटिंग और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा। दमदार साउंड के लिए पैड में कंपनी क्वॉड स्पीकर ऑफर करने वाली है। पैड की कीमत में बारे में टिपस्टर ने कहा कि इसका 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 349 यूरो के प्राइस टैग के साथ एंट्री करेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smartphone Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।