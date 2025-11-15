Poco के नए पैड में मिल सकती है 12000mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा, कीमत भी लीक
संक्षेप: पोको का नया पैड आने वाला है। कंपनी के इस नए पैड का नाम Poco Pad M1 है। लॉन्च से पहले इस पैड के फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गई है। पैड 12000mAh की बैटरी के साथ आएगा।
पोको ने पिछले साल मार्केट में पोको पैड को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस पैड के सक्सेसर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सक्सेसर का नाम Poco Pad M1 है। इस पैड की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर सुधांशु ने इस पैड की कीमत के साथ इसके खास फीचर और स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार पोको का अपकमिंग पैड 12000mAh की बैटरी और 12.1 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा। टिपस्टर का इस पैड के रेंडर को भी शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।
इन फीचर्स के साथ आ सकता है पोको पैड M1
टिपस्टर के अनुसार कंपनी इस पैड में 2560 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 12.1 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। यह LCD डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। पैड LPDDR4x रैम और UFS 2.2 स्टोरेज से लैस होगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें कंपनी स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 ऑफर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।
सेल्फी के लिए पैड में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करने वाली है। लीक की मानें, तो पैड में आपको 12000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो पैड ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करेगा। पैड के डाइमेंशन के बारे में टिपस्टर ने कहा कि ये 279.8 x 181.65 x 7.5 mm है। पैड का वेट यानी वजन 610 ग्राम होगा।
पैड में आपको कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, IP53 रेटिंग और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा। दमदार साउंड के लिए पैड में कंपनी क्वॉड स्पीकर ऑफर करने वाली है। पैड की कीमत में बारे में टिपस्टर ने कहा कि इसका 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 349 यूरो के प्राइस टैग के साथ एंट्री करेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
