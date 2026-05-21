फुल चार्ज में 18 घंटे चलेगा POCO Pad C1 टैबलेट, 2TB तक स्टोरेज; मजबूत और लाइटवेट भी

Poco Pad C1 Unveiled: पोको पैड C1 ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में लिस्टेड है। यह टैबलेट 4GB+64GB और 6GB+128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आता है। पोको ने अभी तक इस टैबलेट की कीमत या बाजार में उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

Poco Pad C1 Unveiled: पोको ने 9.7-इंच 2K डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 चिपसेट और 7600mAh बैटरी वाला Poco Pad C1 टैबलेट लॉन्च किया है। यह टैबलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्टीरियो स्पीकर और Xiaomi HyperOS 3 को सपोर्ट करता है। Poco ने इस डिवाइस में 6GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ-साथ USB Type-C कनेक्टिविटी और AI फेस अनलॉक सपोर्ट भी दिया है। इस टैबलेट में मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है और यह 2TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। ये सभी डिटेल्स पोको की ऑफिशियल वेबसाइट और कंपनी की प्रोडक्ट PDF में दी गई हैं। ओप्पो के नए टैबलेट में क्या-क्या खास है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Poco Pad C1 की खासियत पोको पैड C1 में 9.7-इंच का 2K (2048 x 1280 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट, 250 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 500 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और आउटडोर मोड में 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। इस टैबलेट में TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन भी हैं। पोको का कहना है कि इसकी स्क्रीन DC डिमिंग को सपोर्ट करती है, जिससे लंबे समय तक देखने में ज्यादा आराम मिलता है। यह टैबलेट 6nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 चिपसेट और एड्रेनो 610 जीपीयू पर चलता है। यह टैबलेट 6GB तक की LPDDR4X रैम और 128GB तक की UFS 2.2 स्टोरेज को सपोर्ट करता है। कंपनी ने यह भी बताया है कि माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए टैबलेट के स्टोरोज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Android 16 पर बेस्ड शाओमी के हाइपरओएस 3 के साथ आता है।

टैबलेट में AI फीचर्स का सपोर्ट भी पोको का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर में एक नया डिजाइन किया गया इंटरफेस, अपडेटेड लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर कस्टमाइजेशन फीचर्स, ज्यादा स्मार्ट सर्च टूल्स और शाओमी इंटरकनेक्टिविटी सपोर्ट शामिल है। यह टैबलेट कम्पैटिबल शाओमी स्मार्टफोन के साथ कॉल्स को सिंक कर सकता है और एक ही शाओमी अकाउंट से जुड़े डिवाइस के बीच बिना किसी रुकावट के फाइल ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। यह सॉफ्टवेयर गूगल के 'Circle to Search' फीचर को भी सपोर्ट करता है।

दमदार कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ कैमरे की बात करें तो पोको पैड C1 में 8-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये दोनों ही कैमरे 30fps पर 1080p और 720p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। इस टैबलेट में हाई-रेस ऑडियो सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और इसमें 3.5 एमएम का हेडफोन जैक भी मौजूद है। पोको पैड C1 में 7600mAh की बैटरी है और यह 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Poco इस टैबलेट के साथ बॉक्स में 15W का चार्जर देता है। कंपनी का दावा है कि यह टैबलेट एक बार चार्ज करने पर 15 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, 18 घंटे से ज्यादा ऑडियो प्लेबैक और 16 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रीडिंग दे सकता है।

मजबूत, लाइटवेट और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन भी इस टैबलेट में पूरी तरह से मेटल का यूनिबॉडी डिजाइन है, जिसे मजबूत एल्युमीनियम से बनाया गया है। 406 ग्राम वजनी इस टैबलेट का डाइमेंशन 226.51×147.97×7.4 एमएम है। पोको पैड C1 में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 5, डुअल-बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाई-फाई, वाई-फाई डायरेक्ट, मिराकास्ट, ब्लूटूथ 5.0, और IPv6 सपोर्ट मिलता है। यह टैबलेट SBC, AAC, और aptX ऑडियो कोडेक्स को भी सपोर्ट करता है। पोको ने बताया है कि वाई-फाई के कुछ फीचर्स, इलाके में उपलब्धता और OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए, इस टैबलेट में AI फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। इसमें वर्चुअल एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और हॉल सेंसर जैसे सेंसर भी मौजूद हैं।