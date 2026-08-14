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Poco M8x 5G की पहली झलक आई सामने, ग्रीन कलर और गोल्ड कैमरा मॉड्यूल में दिखा फोन

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Poco M8x 5G भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने फोन का डिजाइन टीज कर दिया है और Flipkart पर सेल की पुष्टि की है। यहां जानें Poco M8x 5G की लॉन्च डिटेल।

Poco M8x 5G
Poco M8x 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

Poco M8x 5G India Launch: पोको भारतीय बाजार में एक और नया 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने Poco M8x 5G की भारत में लॉन्चिंग को टीज कर दिया है। इसके साथ ही फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जहां इसके डिजाइन और सेल से जुड़ी जानकारी सामने आई है। माइक्रोसाइट पर सामने आई तस्वीर से पता चलता है कि Poco M8x 5G को फ्लैट बैक पैनल के साथ पेश किया जाएगा। फोन के पीछे ऊपर बाईं तरफ एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसे गोल्ड कलर की फिनिश मिलती है। फोन ग्रीन कलर में दिखाई दिया है और इसके फ्रेम पर भी गोल्ड टच देखने को मिलता है।

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Poco ने अभी फोन की सटीक लॉन्च डेट, कीमत और पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कंपनी ने यह जरूर कन्फर्म कर दिया है कि Poco M8x 5G भारत में लॉन्च होगा और इसकी सेल Flipkart के जरिए की जाएगी। यह फोन हाल ही में लॉन्च हुए Poco M8 Power के बाद M-Series में कंपनी की अगली बड़ी एंट्री होगी।

Flipkart पर मिलेगा Poco M8x 5G

Poco M8x 5G को खरीदने के लिए यूजर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कंपनी ने माइक्रोसाइट के जरिए यह साफ कर दिया है कि फोन भारत में Flipkart के माध्यम से उपलब्ध होगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि लॉन्च के बाद Poco M8x 5G को ऑनलाइन एक्सक्लूसिव तरीके से बेचा जा सकता है। हालांकि, फोन की सेल शुरू होने की तारीख अभी सामने नहीं आई है।

Poco M8x 5G का डिज़ाइन बेहद खास

Poco ने फोन का पूरा डिजाइन सामने नहीं रखा है, लेकिन टीजर से इसके रियर पैनल की काफी जानकारी मिल गई है। फोन में फ्लैट बैक पैनल दिया गया है और इस पर टेक्सचर्ड फिनिश दिखाई दे रही है। फोन को ग्रीन कलर में टीज किया गया है। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल और फ्रेम को गोल्ड कलर का टच दिया गया है। इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से फोन का लुक बाकी M-Series स्मार्टफोन से थोड़ा अलग नजर आ रहा है।

Poco M8x 5G के पीछे ऊपर बाईं तरफ स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिखाई देता है। टीजर इमेज के आधार पर इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और LED फ्लैश मिल सकता है। फोन के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए हैं। बैक पैनल के नीचे बीच में Poco की ब्रांडिंग दिखाई देती है। फिलहाल सामने की स्क्रीन या फोन के फ्रंट डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में डिस्प्ले का साइज, रिफ्रेश रेट और स्क्रीन टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए कंपनी के अगले टीजर का इंतजार करना होगा।

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Poco M8x 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशन अभी नहीं हुए कन्फर्म

Poco M8x 5G की सबसे अहम जानकारी यानी कीमत अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि फोन कितने RAM और स्टोरेज वेरिएंट में आएगा।इसी तरह प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग और डिस्प्ले से जुड़े ज्यादातर फीचर्स भी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फोन की कीमत को लेकर अभी अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

Poco M8 Power भी हाल में हुआ है लॉन्च

Poco M8x 5G की खबर ऐसे समय आई है जब कंपनी ने हाल ही में भारत में Poco M8 Power को लॉन्च किया है। यह M-Series का नया स्मार्टफोन है और इसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपए रखी गई है। इस कीमत पर मिलने वाले बेस वेरिएंट में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया गया है। Poco M8 Power में 6.83 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1080 x 2396 पिक्सल है और इसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i का इस्तेमाल किया गया है।

Poco M8 Power में कंपनी ने 8000mAh की बड़ी बैटरी दी है। फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो इसके पीछे 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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