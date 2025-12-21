हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहे POCO M8 सीरीज फोन, खुद कंपनी ने किया कंफर्म

संक्षेप: POCO ने भारत में अगली पीढ़ी की M-सीरीज का पहला टीजर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लाइनअप में दो मॉडल होंगे, जैसे POCO M8 और POCO M8 Pro। अपकमिंग फोन्स में क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

Dec 21, 2025 07:33 pm IST

पोको ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए F8 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अब, कहा जा रहा है कि यह ब्रांड भारत समेत कई बाजारों के लिए Poco M8 लाइनअप पर काम कर रहा है। आज, ब्रांड ने भारत में अगली पीढ़ी की M-सीरीज का पहला टीजर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि ये फोन जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकते हैं। अपकमिंग फोन्स में क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

भारत में जल्द लॉन्च होंगे POCO M8 सीरीज फोन हालांकि, पहले टीजर में फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि ब्रांड जल्द ही एक नई M-सीरीज लॉन्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लाइनअप में दो मॉडल होंगे, जैसे POCO M8 और POCO M8 Pro।

ऐसी संभावना है कि ब्रांड इस हफ्ते के आखिर में पोको M8 सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म करेगा। भारतीय बाजार में Redmi Note 15 5G और Realme 15 Pro सीरीज 6 जनवरी 2026 को आएंगी। आने वाली M8 सीरीज भारतीय बाजार के लिए तीसरी बड़ी घोषणा होगी।

पोको M8 सीरीज के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि M8 और M8 Pro, Redmi Note 15 और Note 15 Pro+ के रीब्रांडेड वर्जन होंगे। रेडमी मॉडल्स की तुलना में, M8 सीरीज का डिजाइन थोड़ा अलग होने की उम्मीद है।

प्रो मॉडल में मिल सकता है यह कैमरा यह भी कहा जा रहा है कि जहां Redmi Note 15 Pro+ में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा, वहीं Poco M8 Pro में इसके बजाय 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा।