हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहे POCO M8 सीरीज फोन, खुद कंपनी ने किया कंफर्म

हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहे POCO M8 सीरीज फोन, खुद कंपनी ने किया कंफर्म

संक्षेप:

POCO ने भारत में अगली पीढ़ी की M-सीरीज का पहला टीजर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लाइनअप में दो मॉडल होंगे, जैसे POCO M8 और POCO M8 Pro। अपकमिंग फोन्स में क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

Dec 21, 2025 07:33 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
पोको ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए F8 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अब, कहा जा रहा है कि यह ब्रांड भारत समेत कई बाजारों के लिए Poco M8 लाइनअप पर काम कर रहा है। आज, ब्रांड ने भारत में अगली पीढ़ी की M-सीरीज का पहला टीजर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि ये फोन जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकते हैं। अपकमिंग फोन्स में क्या खास हो सकता है, चलिए जानते हैं...

भारत में जल्द लॉन्च होंगे POCO M8 सीरीज फोन

हालांकि, पहले टीजर में फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि ब्रांड जल्द ही एक नई M-सीरीज लॉन्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लाइनअप में दो मॉडल होंगे, जैसे POCO M8 और POCO M8 Pro।

poco m8 series

ऐसी संभावना है कि ब्रांड इस हफ्ते के आखिर में पोको M8 सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म करेगा। भारतीय बाजार में Redmi Note 15 5G और Realme 15 Pro सीरीज 6 जनवरी 2026 को आएंगी। आने वाली M8 सीरीज भारतीय बाजार के लिए तीसरी बड़ी घोषणा होगी।

पोको M8 सीरीज के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि M8 और M8 Pro, Redmi Note 15 और Note 15 Pro+ के रीब्रांडेड वर्जन होंगे। रेडमी मॉडल्स की तुलना में, M8 सीरीज का डिजाइन थोड़ा अलग होने की उम्मीद है।

₹13,299 में दो स्क्रीन वाला फोन, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, यहां मिल रहा ऑफर
₹15,000 में दो स्क्रीन वाला फोन ला रहा लावा, मिलेगी एमोलेड स्क्रीन, दमदार कैमरा

प्रो मॉडल में मिल सकता है यह कैमरा

यह भी कहा जा रहा है कि जहां Redmi Note 15 Pro+ में 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा, वहीं Poco M8 Pro में इसके बजाय 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ब्रांड M8 लाइनअप के बाद Poco X8 Pro सीरीज पर शिफ्ट होगा। कहा जा रहा है कि इस साल लाइनअप में स्टैंडर्ड X8 शामिल होगा। अफवाह है कि इसमें दो मॉडल होंगे, जैसे Poco X8 Pro और X8 Pro Max, जो क्रमशः Redmi Turbo 5 और Turbo 5 Pro Max के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, जिनके जनवरी में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह भी कहा जा रहा है कि 2026 में स्टैंडर्ड Poco F8 को स्किप कर दिया जाएगा।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
