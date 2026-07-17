अब भारत में धूम मचाएंगे 9000mAh तक बैटरी वाले दो फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल; देखें खासियत

Poco M8 Power और Poco X8 भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फोन Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आएंगे, जिन्हें हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। भारत में कब लॉन्च होंगे और इनमें क्या खास होगा, चलिए बताते हैं

Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro को हाल ही में चीन में पिछले साल के Redmi Note 15 लाइनअप के सक्सेसर मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया था। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि Xiaomi का सब-ब्रांड जल्द ही भारत में भी दो फोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हालांकि, अब एक टिप्स्टर का दावा है कि Xiaomi एक और अन्य सब-ब्रांड भी इन दो स्मार्टफोन के रीब्रांडेड वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। Poco M8 Power और Poco X8 नाम से फोन कथित तौर पर अपने चीनी वर्जन जैसे स्पेसिफिकेशन के साथ जल्द ही देश में आएंगे। स्मार्टफोन अलग-अलग स्नैपड्रैगन चिपसेट से लैस हो सकते हैं।

जल्द लॉन्च होंगे Poco M8 Power और Poco X8 X पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि शाओमी का सब-ब्रांड इस तिमाही में भारत में पोको M8 पावर और पोको X8 लॉन्च करेगा। इससे पता चलता है कि इन दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च में कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं।

टिप्स्टर का यह भी दावा है कि पोको M8 पावर और पोको X8 भारत में रेडमी नोट 17 और रेडमी नोट 17 प्रो के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आएंगे, जिन्हें हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। कीमत के मामले में, टिप्स्टर का कहना है कि "कीमत का अनुमान अच्छा नहीं है", जिससे पता चलता है कि भारत में इन दो पोको फोन्स की कीमत उनके रेडमी वर्जन की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है।

इसके अलावा, टिप्स्टर कैस्पर स्क्रिजपेक ने Poco X8 के भारतीय वर्जन के बारे में कुछ जानकारी शेयर की है। उनका दावा है कि इस स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर होगा, जो रेडमी नोट 17 प्रो के चीनी वर्जन जैसा ही है। हालांकि, खबर है कि दूसरे ग्लोबल मार्केट में रेडमी स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में 2-मेगापिक्सेल डेप्थ सेंसर की जगह 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया जाएगा।

यह लीक एक हालिया रिपोर्ट से मेल खाता है, जिसमें बताया गया था कि पोको M8 पावर को भारत में उन्हीं स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा जो चीन में Redmi Note 17 में दिए गए हैं। बता दें कि रेडमी फोन को चीन में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके बेस वेरिएंट (6GB रैम और 128GB स्टोरेज) की शुरुआती कीमत 1,299 युआन (लगभग 18,000 रुपये) थी। इसमें ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट और 8000mAh की बैटरी दी गई है।

Redmi Note 17 की खासियत रेडमी नोट 17 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो शाओमी के हाइपरओएस 3 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। इसमें 7-इंच का फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। साथ ही, इसमें गीली या नम उंगलियों से बेहतर टच रिस्पॉन्स के लिए 'वेट टच 2.0' फीचर भी है। यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 प्रोसेसर है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है।

फोन में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा है, जो एलईडी फ्लैश के साथ एक चौकोर आकार के कैमरा मॉड्यूल में लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें f/2.0 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है, जो होल-पंच डिस्प्ले कटआउट में लगा है। फोन में 8000mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Redmi Note 17 Pro की खासियत रेडमी नोट 17 प्रो में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 3200 हर्ट्ज तक का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट मिलता है। यह पैनल 3,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। फोन स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट से लैस है। यह 12GB तक LPDDR4x रैम के साथ आता है, जिसमें 256GB UFS 2.2 स्टोरेज या 512GB UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड शाओमी के हाइपरओएस 3 के साथ आता है।