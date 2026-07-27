Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

POCO ला रहा 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला दमदार 5G फोन, 3 दिन तक चलेगी बैटरी; लॉन्च डेट कन्फर्म

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

POCO M8 Power 5G की भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। फोन 4 अगस्त को लॉन्च होगा। इस फोन में 8000mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा और Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट के साथ आने वाला है।

POCO M8 Power 5G
POCO M8 Power 5G की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म

अगर आप ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसकी बैटरी बार-बार चार्ज न करनी पड़े, तो POCO आपके लिए जल्द ही नया फोन लेकर आने वाला है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि POCO M8 Power 5G भारतीय बाजार में 4 अगस्त को लॉन्च होगा। टीजर के मुताबिक यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इसे "Power Your Binge" टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एक बार चार्ज करने पर करीब 3 दिन तक चल सकती है। इसके अलावा फोन में AMOLED डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा और Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद इस फोन को Flipkart पर सेल किया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹17499

₹21999

खरीदिये

discount

50% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

41% OFF

Vivo T5 Lite 44W 5G

Vivo T5 Lite 44W 5G

  • checkTwilight Shadow
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹19999

₹33999

खरीदिये

discount

2% OFF

Redmi 15A 5G

Redmi 15A 5G

  • checkAwesome Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹19499

₹19999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme C83 5G

Realme C83 5G

  • checkBlooming Purple and Sprouting Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹19999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:झटका! ₹10,000 बढ़ी Vivo के 200MP कैमरा, 6510mAh बैटरी, 16GB RAM वाला धांसू फोन

POCO M8 Power 5G की बड़ी खासियतें (लीक)

POCO M8 Power 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि सामान्य इस्तेमाल में यह फोन करीब 3 दिन तक चल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 45W फास्ट चार्जिंग मिलने की भी संभावना है। फोन में बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिलने की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें लगभग 7 इंच का FHD+ 120Hz डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो वीडियो देखने, गेम खेलने और स्क्रॉलिंग के दौरान स्मूद अनुभव देगा।

फोन में 50MP AI प्राइमरी कैमरा मिलेगा। AI कैमरा फीचर्स की मदद से पोर्ट्रेट, नाइट और डे-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी नया टेक्सचर्ड लुक के साथ आएगा, जिससे फोन प्रीमियम नजर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक POCO M8 Power 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी की वजह से यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड का भी फायदा मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

39% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹16999

₹27999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹17999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Traffic Challan नहीं भरा तो RC और Driving Licence हो सकते हैं ब्लॉक, जानिए तरीका

POCO M8 Power 5G का डिजाइन, संभावित कीमत और उपलब्धता

कंपनी के टीजर में फोन का ऑरेंज टेक्सचर्ड बैक पैनल दिखाया गया है, जिसमें नया कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा और आने वाले दिनों में कंपनी इसके बाकी फीचर्स भी आधिकारिक तौर पर साझा कर सकती है। कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है। POCO M8 Power 5G को मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 20,000 से 35,000 रुपए के बीच हो सकती है।

ये भी पढ़ें:अब Tatkal टिकट बुक करना हुआ सुपरफास्ट, IRCTC के 5 नए फीचर्स कर देंगे काम आसान
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
POCO Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।