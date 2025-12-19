बजट सेगमेंट में तहलका मचाने आ रहा POCO M8 Pro, 6500mAh की जंबो बैटरी, 50MP कैमरा से लैस

संक्षेप: पोको का नया बजट 5G फोन जल्द लॉन्च होने वाला है। POCO M8 Pro के स्पेसिफिकेशन और डिजाइन लीक हो गए हैं। यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट, 6500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग से लैस होगा।

Dec 19, 2025 10:18 am IST

POCO M8 Pro Leaks: POCO M8 और POCO M8 Pro ब्रांड के अगले स्मार्टफोन लाइनअप होने वाले हैं। यह जानकारी दोनों फोनों के बारे में सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के माध्यम से सामने आई है। अब, POCO M8 सीरीज के बारे में लगभग सब कुछ, जिसमें उनके स्पेसिफिकेशन और डिजाइन रेंडर शामिल हैं, लीक हो चुका है। लीक डिटेल से पता चलता है कि POCO M8 Pro में एक बड़ा 6.83-इंच OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट शामिल हैं जो इस प्राइस में शानदार व्यूइंग अनुभव देगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर जैसे पावरफुल चिपसेट के साथ आ सकता है, जो रोजमर्रा के कामों और गेमिंग दोनों में दमदार परफॉर्मेंस दे सकता है।

POCO M8 Pro के स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन डिटेल्स लीक रिपोर्ट के मुताबिक POCO M8 Pro में 6.83-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका 1.5K (2772 x 1080) रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। इससे वीडियो, गेमिंग और सामान्य उपयोग का अनुभव बहुत स्मूद और रिच रहेगा। रेंडर इमेजेज़ में फोन के ब्लैक, ब्लू और ड्यूल-टोन सिल्वर-ब्लैक रंग विकल्प भी दिखे हैं, साथ ही कैमरा मॉड्यूल और पैनल डिजाइन कुछ अलग और प्रीमियम लुक देने जैसा लगता है। इस फोन में 50MP का मुख्य कैमरा मिलेगा।

लीक डिटेल के अनुसार, POCO M8 Pro में लगभग 6500mAh की बैटरी होगी, जो कि पूरे दिन या उससे अधिक आसानी से चल सकती है। साथ ही 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की भी संभावना है, जिससे बैटरी बहुत कम समय में पूरा चार्ज हो सकती है। लीक के अनुसार POCO M8 Pro में Snapdragon 7s Gen 4 SoC मिल सकता है। यह चिपसेट अच्छी परफॉर्मेंस और पॉवर एफिशिएंसी दोनों दे सकता है, जिससे फोन गेमिंग, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग में दमदार रहेगा।