Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़POCO M8 5G Set to Launch in India on 8 January coming with 50MP AI camera 5520mAh battery check expected price
POCO M8 5G की एंट्री से हिलेगा मिड-रेंज मार्केट, 8 जनवरी को होगा लॉन्च, 50MP AI कैमरा, 5520mAh बैटरी से लैस

POCO M8 5G की एंट्री से हिलेगा मिड-रेंज मार्केट, 8 जनवरी को होगा लॉन्च, 50MP AI कैमरा, 5520mAh बैटरी से लैस

संक्षेप:

POCO M8 5G भारत में 8 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन स्लिम डिजाइन, डुअल-टोन फिनिश और प्रीमियम लुक के साथ मिड-रेंज नए साल में बड़ा धमाका कर सकता है।

Dec 30, 2025 12:58 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में 5G स्मार्टफोन की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में POCO नए साल की शुरुआत एक नए और स्टाइलिश 5G फोन के साथ करने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि POCO M8 5G को भारत में 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही POCO ने इस फोन की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। POCO M8 5G को खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ प्रीमियम डिजाइन भी चाहते हैं। कंपनी का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट का सबसे स्लिम 5G स्मार्टफोन होगा। इसके साथ ही इसमें नया डुअल-टोन प्रीमियम फिनिश देखने को मिलेगा, जो इसे भीड़ से अलग बनाता है।

POCO M8 5G के फीचर्स

POCO M8 5G को डिजाइन-फोकस्ड स्मार्टफोन बताया जा रहा है। फोन में स्लिम बॉडी के साथ डुअल-टोन प्रीमियम फिनिश दी जाएगी, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बनाती है। हार्डवेयर की बात करें तो, POCO M8 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.77 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। डिवाइस में Snapdragon 6th Gen 3 चिपसेट लगा हो सकता है, जो 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध होगा। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और धूल व पानी से बचाव के लिए IP65 रेटिंग के साथ 5520mAh की बैटरी भी होने की बात कही जा रही है।

Poco M8 5G के बारे में संकेत दिया गया है कि इसमें पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दाईं ओर होंगे। वहीं, बाईं ओर कोई बटन नहीं होगा। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले भी हो सकता है। Flipkart पर जारी Poco M8 5G के मार्केटिंग पोस्टर से पता चलता है कि इसमें बीच में स्क्वेयर शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल होगा। Poco M8 5G में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा। इसमें LED फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की भी संभावना है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
