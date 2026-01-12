लॉन्च ऑफर्स का खुलासा! 12 घंटे के लिए सस्ता मिलेगा Poco M8 5G, इतनी होगी कीमत

संक्षेप: Poco ने अपने नए 5G स्मार्टफोन Poco M8 5G को भारत में लॉन्च ऑफर के साथ पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत पहले 12 घंटे के लिए 15,999 रुपये रखी गई है। इसकी सेल 13 जनवरी, 2026 से शुरू हो रही है।

Jan 12, 2026 05:16 pm IST

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Poco ने अपना नया बजट स्मार्टफोन Poco M8 5G बीते दिनों भारत में लॉन्च किया था और अब इसके लॉन्च ऑफर्स का खुलासा कर दिया गया है। कंपनी की कोशिश है कि ग्राहकों को पहली ही सेल में लिमिटेड पीरियड डील के साथ अट्रैक्ट किया जाए। बता दें, इस फोन की पहली सेल 13 जनवरी, 2026 को होने वाली है और इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा।

कंपनी ने बताया है कि लॉन्च ऑफर के तहत Poco M8 5G को सेल शुरू होने के बाद शुरुआती 12 घंटे ग्राहक डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद पाएंगे। इस डिवाइस के बेस मॉडल की कीमत लॉन्च ऑफर के साथ 15,999 रुपये रह जाएगी और 1000 रुपये का लॉन्च बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ही डिस्काउंट बाकी रैम और स्टोरेज वेरियंट्स पर भी मिलने वाला है।

इतनी कीमत पर खरीद सकेंगे फोन कीमत और वेरिएंट की बात करें तो Poco M8 5G तीन स्टोरेज ऑप्शंस में आया है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च ऑफर में 15,999 रुपये में मिलेगा, जबकि इसकी कीमत 18,999 रुपये है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये रह जाएगी, जिसका लॉन्च प्राइस 19,999 रुपये है। वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 18,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि इसका लॉन्च प्राइस 21,999 रुपये है।

साथ ही ग्राहकों को ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा।