हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहा 50MP कैमरे वाला POCO M8 5G, वीडियो में देखें पहली झलक

Dec 26, 2025 01:23 pm IST

POCO तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर POCO M8 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोको ने अपने अगले 5G स्मार्टफोन POCO M8 5G के लॉन्च को टीज करना शुरू कर दिया है। इसकी टैगलाइन है ‘Designed to Slay’ के साथ टीज किया है। वहीं, एक्स पर कंपनी का कहना है कि 'पावर आपकी हथेली में। हर फ्रेम में फोकस। POCO M8 5G मुकाबला करने नहीं, बल्कि खत्म करने आया है। स्ले करने के लिए डिजाइन किया गया। जल्द आ रहा है।

कंपनी ने जारी किया वीडियो टीजर टीजर में फोन का पूरा लुक तो नहीं दिखाया है, लेकिन इसकी झलक जरूर दिखाई है। इसका पिछला डिजाइन जाना-पहचाना है, और टीजर इमेज में डुअल टोन फिनिश दिख रहा है जो हमने पहले के POCO फोन, जिसमें POCO X7 भी शामिल है, में देखा था। वीडिया टीजर से यह भी कंफर्म हो गया है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा सेंसर होगा।

फोन के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) पिछले हफ्ते POCO M8 5G का प्रेस रेंडर सामने आया था, जिसमें फोन के 3 कलर और डुअल रियर कैमरे दिखाए गए थे। कहा जा रहा है कि इसमें 6.77-इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट होगा, और ग्लोबल मार्केट के लिए यह 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वर्जन तक में आएगा।

कहा जा रहा है कि इसमें 5520mAh की बैटरी होगी, साथ में 45W चार्जिंग सपोर्ट और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग मिलेगी।