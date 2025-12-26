Hindustan Hindi News
poco m8 5g india launch soon via flipkart video teaser released
हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहा 50MP कैमरे वाला POCO M8 5G, वीडियो में देखें पहली झलक

हो जाइए तैयार, भारत में धूम मचाने आ रहा 50MP कैमरे वाला POCO M8 5G, वीडियो में देखें पहली झलक

संक्षेप:

POCO तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर POCO M8 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोको ने अपने अगले 5G स्मार्टफोन POCO M8 5G का वीडियो टीजर जारी कर दिया है।

Dec 26, 2025 01:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और टैबलेट देखेंarrow
discount

57% OFF

Lenovo Tab M8

Lenovo Tab M8

  • checkIron Grey
  • check2 GB RAM
  • check32 GB Storage
amazon-logo

₹5999

₹14000

खरीदिये

discount

50% OFF

Lenovo Tab K10 FHD LTE

Lenovo Tab K10 FHD LTE

  • checkAbyss Blue
  • check3 GB RAM
  • check32 GB Storage
amazon-logo

₹6999

₹14000

खरीदिये

discount

63% OFF

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)

  • checkIron Grey
  • check2 GB RAM
  • check32 GB Storage
amazon-logo

₹8998

₹24000

खरीदिये

discount

54% OFF

Lenovo Tab M8 FHD

Lenovo Tab M8 FHD

  • checkPlatinum Grey
  • check3 GB RAM
  • check32 GB Storage
amazon-logo

₹6490

₹13999

खरीदिये

discount

35% OFF

Lenovo Tab M7 LTE 32GB

Lenovo Tab M7 LTE 32GB

  • checkIron Grey
  • check2 GB RAM
  • check32 GB Storage
amazon-logo

₹6399

₹9900

खरीदिये

POCO तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर POCO M8 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोको ने अपने अगले 5G स्मार्टफोन POCO M8 5G के लॉन्च को टीज करना शुरू कर दिया है। इसकी टैगलाइन है ‘Designed to Slay’ के साथ टीज किया है। वहीं, एक्स पर कंपनी का कहना है कि 'पावर आपकी हथेली में। हर फ्रेम में फोकस। POCO M8 5G मुकाबला करने नहीं, बल्कि खत्म करने आया है। स्ले करने के लिए डिजाइन किया गया। जल्द आ रहा है।

POCO M8 5G

कंपनी ने जारी किया वीडियो टीजर

टीजर में फोन का पूरा लुक तो नहीं दिखाया है, लेकिन इसकी झलक जरूर दिखाई है। इसका पिछला डिजाइन जाना-पहचाना है, और टीजर इमेज में डुअल टोन फिनिश दिख रहा है जो हमने पहले के POCO फोन, जिसमें POCO X7 भी शामिल है, में देखा था। वीडिया टीजर से यह भी कंफर्म हो गया है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा सेंसर होगा।

आप भी देखें वीडियो टीजर

ये भी पढ़ें:365 दिन चलने वाला नया प्लान लाई कंपनी, रोज मिलेगा 3GB डेटा, खर्च 7 रुपये रोज
ये भी पढ़ें:डेटा ही डेटा, अब 225 रुपये के प्लान में मिलेगा कुल 90GB, इस कंपनी ने कराई मौज

फोन के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

पिछले हफ्ते POCO M8 5G का प्रेस रेंडर सामने आया था, जिसमें फोन के 3 कलर और डुअल रियर कैमरे दिखाए गए थे। कहा जा रहा है कि इसमें 6.77-इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट होगा, और ग्लोबल मार्केट के लिए यह 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वर्जन तक में आएगा।

कहा जा रहा है कि इसमें 5520mAh की बैटरी होगी, साथ में 45W चार्जिंग सपोर्ट और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग मिलेगी।

फिलहाल टीजर से फोन की ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में POCO M8 5G के बारे में और ज्यादा डिटेल्स पता चलेंगी, इससे पहले कि यह जनवरी 2026 में कभी ऑफिशियल लॉन्च हो। POCO M8 Pro 5G के फरवरी या मार्च में बाद में लॉन्च होने की उम्मीद है।

