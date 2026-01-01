आते ही छा जाएगा POCO M8 5G, इसमें सेगमेंट का सबसे मजबूत कर्व्ड डिस्प्ले, स्लिम और लाइटवेट भी

संक्षेप: POCO M8 5G के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। भारत में इसे 8 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी लॉन्च से पहले इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है।

Jan 01, 2026 04:22 pm IST

POCO M8 5G के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। भारत में इसे 8 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी लॉन्च से पहले इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने Flipkart के जरिए फोन की ड्यूरेबिलिटी और डिस्प्ले फीचर्स के बारे में भी बताया गया है। चलिए जानते हैं पोको का अपकमिंग फोन कैसा होगा…

ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटेगा फोन, गीले हाथों से भी चलेगा फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि, POCO M8 5G 'हर दिन आपकी सुरक्षा करने वाली ड्यूरेबिलिटी' देगा। यह IP66 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा और इसमें वेट टच 2.0 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, जिससे यूजर फोन के डिस्प्ले को गीले, चिकने और पसीने वाले हाथों से भी चला सकेंगे। यह फोन 1.7 मीटर तक के ड्रॉप टेस्ट में भी पास हो गया है, इसलिए यह गलती से गिरने, पलटने और फ्री फॉल से बच पाएगा। इसके अलावा, इसे SGS MIL-STD-810 मिलिट्री-ग्रेड टफनेस सर्टिफिकेशन मिला है, और इसलिए इसे गर्मी, धूल, झटके और दूसरी चीजों से कोई परेशानी नहीं होगी। इसका एंटी-ड्रॉप और स्क्रैच प्रोटेक्शन यह सुनिश्चित करेगा कि ग्लास अचानक गिरने पर भी स्क्रैच-फ्री रहे।

सेगमेंट का सबसे टिकाऊ 3D कर्व्ड डिस्प्ले फोन माइक्रोसाइट के जरिए, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में 6.77 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले होगा, जिसमें 2392x1080 पिक्सेल रेजोल्यूशन, 68.7 बिलियन कलर्स, 100% DCI-P3 वाइड कलर गैमट, 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी दावा किया है कि यह सेगमेंट का 'सबसे टिकाऊ 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन' होगा।