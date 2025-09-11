7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता 5G फोन, अब 4GB मॉडल ला रही कंपनी, देखें लॉन्च डेट poco m7 plus 5g new 4gb ram model set for launched on 15 sep offer 7000mah battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता 5G फोन तलाश रहे हैं, तो अब आपकी तलाश खत्म होने वाली है। पोको अपने किफायती फोन Poco M7 Plus 5G का नया 4GB रैम वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है। देखें कीमत और खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:10 PM
7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता 5G फोन तलाश रहे हैं, तो अब आपकी तलाश खत्म होने वाली है। पोको अपने किफायती फोन Poco M7 Plus 5G का नया वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है, जो मौजूदा वेरिएंट से काफी सस्ता हो सकता है। दरअसल, फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने इसके 4GB रैम वेरिएंट को टीज किया है। रैम के अलावा इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बाकी के स्पेसिफिकेशन पहले जैसे ही होंगे। फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी है और इसमें अन्य गैजेट्स को चार्ज करने के लिए रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि अपने प्राइस सेगमेंट में यह सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर और 8GB तक रैम है। चलिए एक नजर डालते हैं मौजूदा वेरिएंट की कीमत और खासियत पर...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, 15 सितंबर, दोपहर 12 बजे Poco M7 Plus 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि, भारतीय बाजार में यह पहले से ही 6GB और 8GB रैम वेरिएंट में उपलब्ध हैं।

भारत में लॉन्च के समय, इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये थी। इसे एक्वा ब्लू, कार्बन ब्लैक और क्रोम सिल्वर जैसे कलर्स में लॉन्च किया जाएगा।

वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर फोन का 6GB+128GB वेरिएंट 13,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट 14,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती कि अपकमिंग 4GB वेरिएंट, मौजूद वेरिएंट से सस्ता ही होगा।

Poco M7 Plus 5G की खासियत

पोको M7 प्लस 5G में 6.9 इंच की फुल-एचडी प्लस (1080x2340 पिक्सेल) स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 288 हर्ट्ज और ब्राइटनेस लेवल 850 निट्स है। दावा है कि यह सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन स्टैंडर्ड्स के लिए ट्रिपल TÜV रीनलैंड सर्टिफिकेशन है। फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेनरेशन 3 चिपसेट है, जिसे 8GB तक LPDDR4x रैम और स्टैंडर्ड 128GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन के 6GB मॉडल में 6GB वर्चुअल रैम और 8GB मॉडल में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2.0 के साथ आता है। फोन दो साल तक ओएस अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

कैमरा और बैटरी भी जबर्दस्त

कैमरे की बात करें तो, पोको M7 प्लस 5G में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। ये कैमरे 1080p/30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। कंपनी का कहना है कि 7000mAh बैटरी कैटेगरी में यह सबसे पतला फोन है। इसमें 144 घंटे तक लगातार ऑफलाइन गाने सुने जा सकते हैं।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, ब्लूटूथ 5.1, वाई-फाई, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। 217 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.40 एमएम है।

