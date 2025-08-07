13 अगस्त को भारत आ रहा Poco का 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला बवाल बजट फोन POCO M7 Plus 5G going to launch in india With 7000mAh Battery on 13 August price under 15000 rupees check all specs, Gadgets Hindi News - Hindustan
POCO M7 Plus 5G going to launch in india With 7000mAh Battery on 13 August price under 15000 rupees check all specs

13 अगस्त को भारत आ रहा Poco का 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला बवाल बजट फोन

POCO ने पुष्टि की है कि भारत में M7 Plus 5G 13 अगस्त 2025 को लॉन्च होगा। इस फोन में Snapdragon 6s Gen 3 चिप, 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा मिलेगा वो भी 15,000 रुपये से कम में।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:18 PM
13 अगस्त को भारत आ रहा Poco का 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला बवाल बजट फोन

POCO ने अपनी पॉपुलर M7 सीरीज में एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जो POCO M7 Plus 5G होगा। यह फोन 13 अगस्त 2025 को लॉन्च होगा। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जिसमें फोन का डिजाइन एक आकर्षक ग्रेडिएंट (सफेद बॉडी के साथ लाल और नीले एजेज़) की झलक मिली है।यदि रिपोर्टों पर यकीन करें, तो इस फोन में Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 6.9‑इंच 144Hz FHD+ डिस्प्ले, और बड़ी 7000 mAh बैटरी मिलेगी जो इसे बजट रेंज में एक दमदार ऑप्शन बनाती हैं।

POCO M7 Plus 5G की कीमत (लीक)

POCO M7 Plus 5G की कीमत 15,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है, जिससे यह स्मार्टफोन बजट‑स्मार्टफोन सेगमेंट में गेम‑चेंजर साबित हो सकता है। यह फोन उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पावरफुल परफॉर्मेंस, लंबी‑लाइफ बैटरी चाहते हैं।

POCO M7 Plus 5G की खासियतें (लीक)

POCO M7 Plus 5G में 6.9‑इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पोको के इस फोन में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6nm) प्रोसेसर है। सबसे खास फीचर है फोन में मिलने वाली 7,000mAh Si-Carbon बैटरी, जो 5G फोन के बजट सेगमेंट में सबसे अधिक बैटरी के साथ आती है।

ये बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग होने की बात है। यह फोन 144 घंटे का ऑफलाइन म्यूजिक प्लेबैक, 27 घंटे का सोशल मीडिया इस्तेमाल, 12 घंटे का नेविगेशन और 24 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग का वादा करता है। यह 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आएगा।

कैमरा सेटअप की बात करें तो POCO M7 Plus 5G में पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा (PDAF, f/1.8) और सेल्फी लिए 8MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन Android 15 के साथ HyperOS 2 कस्टम UI पर चलेगा।

POCO Smartphones

