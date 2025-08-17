7000mAh की बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, मेन कैमरा 50MP का, डिस्प्ले भी धाकड़

पोको M7 4G की मार्केट में एंट्री हुई है। कंपनी का यह फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आता है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। फोन का डिस्प्ले 144Hz का है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50MP का मेन कैमरा मिलेगा।

पोको ने बीते दिनों भारत में अपने नए 5G फोन- Poco M7 Plus 5G को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में एक और नए फोन की एंट्री करा दी है। कंपनी के इस नए डिवाइस का नाम Poco M7 4G है। पोको का यह लेटेस्ट फोन 6.9 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। फोन दो वेरिएंट- 6जीबी+128जीबी और 8जीबी+256जीबी में आता है। कंपनी ने इसे ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है।

पोको M7 4G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का IPS LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz तक का है। 288Hz के टच सैंप्लिग रेट को सपोर्ट करता है। फोन का पीक ब्राइटनेस लेवल 850 निट्स तक का है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें कंपनी 8जीबी तक का रैम एक्सपैंशन भी दे रही है। माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से आप इस फोन की मेमरी को 2टीबी तक का कर सकते हैं।

प्रोसेसर के तौर पर पोको के इस फोन में स्नैपड्रैगन 685 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह कैमरा 30fps पर 1080 पिक्सल रेजॉलूशन की रिकॉर्डिंग ऑफर करता है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 पर काम करता है> बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन शानदार डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, एनएफसी ओर वाई-फाई के साथ सारे स्टैंडर्ड ऑप्शन दिए गए हैं। फोन IP64 स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।

Loading Suggestions...