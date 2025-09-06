लॉन्च प्राइस से ₹4 हजार सस्ता हुआ 108MP कैमरा वाला 5G फोन, ₹10499 में खरीदने का मौका

108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला पोको M6 प्लस 5G लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हो गया है। अब आप इस फोन को 10,499 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। फोन में कंपनी 5030mAh की बैटरी ऑफर कर रही है।

कम कीमत में 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Poco M6 Plus 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि यह फोन अपने लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 10,499 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में फोन पर 50 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 524 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

पोको M6 प्लस के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा।

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5030mAh की है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। यह फोन IP53 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दे रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है।