Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़poco m6 plus 5g featuring 108mp camera and up to 16gb ram now rupees 4200 cheaper from its launch price
4200 रुपये सस्ता हुआ 108MP कैमरा वाला फोन, कीमत अब 10 हजार से कम, मिलेगी 16GB तक की रैम

4200 रुपये सस्ता हुआ 108MP कैमरा वाला फोन, कीमत अब 10 हजार से कम, मिलेगी 16GB तक की रैम

संक्षेप:

10 हजार रुपये से कम में आप 16जीबी तक की रैम और 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले फोन को खरीद सकते हैं। यह बंपर डील अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में दी जा रही है। फोन पर कैशबैक, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Sat, 29 Nov 2025 06:52 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

30% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10498

₹14999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

10 हजार रुपये से कम की की रेंज में धांसू कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला Poco M6 Plus 5G आपके लिए तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में लॉन्च प्राइस से 4200 रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की की कीमत 14499 रुपये थी। ब्लैक फ्राइडे सेल में फोन का यह वेरिएंट अब मात्र 10,299 रुपये में मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

30% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10498

₹14999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

खरीदिये

बैंक ऑफर में यह फोन करीब 515 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। आप इस फोन को 512 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

पोको M6 प्लस के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में फुल एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.79 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंरनी गोरिल्ला ग्लास 3 ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन 8जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:आ गया 7000mAh बैटरी वाला बजट 5G फोन, इतनी है Realme C85 5G की कीमत

सेल्फी के लिए इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन की बैटरी 5030mAh की है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP53 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
POCO Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।