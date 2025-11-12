108MP कैमरा और 16GB तक की रैम वाला गजब 5G फोन, कीमत अब 10 हजार रुपये से कम

संक्षेप: यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। यह डिवाइस 16जीबी तक की रैम ऑफर करता है। ऑफर में आप इस फोन को 10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। कंपनी इस डिवाइस पर 514 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

10 हजार रुपये से कम की कीमत में तगड़ी परफॉर्मेंस और दमदार कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Poco M6 Plus 5G आपके लिए एक धांसू ऑप्शन है। पोको का यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। यह डिवाइस 8जीबी रियल और 8जीबी तक की टर्बो रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 10,299 रुपये है।

आप इस फोन को 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 10 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। कंपनी इस डिवाइस पर 514 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

पोको M6 प्लस के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस स्मार्टफोन में 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स तक का है। फोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। पोको का यह फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 8जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE (Accelerated Edition) ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है। इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिलेगा।