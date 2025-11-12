Hindustan Hindi News
POCO M6 Plus 5G featuring 108mp camera and up to 16gb ram available under rupees 10000 on amazon india
108MP कैमरा और 16GB तक की रैम वाला गजब 5G फोन, कीमत अब 10 हजार रुपये से कम

108MP कैमरा और 16GB तक की रैम वाला गजब 5G फोन, कीमत अब 10 हजार रुपये से कम

संक्षेप: यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। यह डिवाइस 16जीबी तक की रैम ऑफर करता है। ऑफर में आप इस फोन को 10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। कंपनी इस डिवाइस पर 514 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

Wed, 12 Nov 2025 11:59 AM
POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹10999

और जाने

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12359

₹16999

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

₹14999

खरीदिये

10 हजार रुपये से कम की कीमत में तगड़ी परफॉर्मेंस और दमदार कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Poco M6 Plus 5G आपके लिए एक धांसू ऑप्शन है। पोको का यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। यह डिवाइस 8जीबी रियल और 8जीबी तक की टर्बो रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 10,299 रुपये है।

आप इस फोन को 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 10 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। कंपनी इस डिवाइस पर 514 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

पोको M6 प्लस के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस स्मार्टफोन में 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स तक का है। फोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। पोको का यह फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 8जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE (Accelerated Edition) ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है। इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:रियलमी के नए फोन में मिल सकता है स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर, 8000mAh बैटरी

सेल्फी के लिए आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5030mAh की है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन IP53 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
