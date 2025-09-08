Poco के इन 50MP AI कैमरा, 7500mAh तक की बैटरी वाले फोन्स पर मिलेगी गजब की छूट, देखें List

POCO ने Flipkart Big Billion Days Sale 2025 से पहले अपने Festive MADness ऑफर्स का ऐलान किया है। इसमें POCO X7 Pro 5G, M7 5G, M7 Plus 5G और F7 5G जैसे पावरफुल स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे जबरदस्त डिस्काउंट। जानें इन फोन्स के फीचर्स और ऑफर्स की पूरी डिटेल।

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हमेशा लोगों के लिए नई खरीदारी और बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आती है। ऐसे में जब बात स्मार्टफोन्स की हो, तो भारत के टॉप ब्रांड्स इस मौके को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहते। इसी कड़ी में POCO ने अपना Festive MADness कैंपेन लॉन्च किया है, जो Flipkart की Big Billion Days Sale 2025 का सबसे बड़ा हाइलाइट बनने वाला है। इस सेल में POCO के सबसे पावरफुल और पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे जबरदस्त डिस्काउंट, जिन्हें देखकर आप खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

22 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल का एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस Flipkart Plus और Black मेंबर्स को 22 तारीख से ही मिलेगा, जबकि ऑफिशियल सेल 23 सितंबर से शुरू होगी। POCO अपने चार बेहतरीन स्मार्टफोन्स POCO X7 Pro 5G, POCO M7 5G, POCO M7 Plus 5G और POCO F7 5G को धमाकेदार कीमतों पर उपलब्ध कराने जा रहा है। इनमें पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और शानदार डिस्प्ले जैसी खूबियां शामिल हैं। तो आइए जानते हैं, इस फेस्टिव सीजन में POCO के स्मार्टफोन्स आपको क्या-क्या ऑफर करने वाले हैं और क्यों ये डील्स इस बार की सेल को खास बनाएंगी।

डिस्काउंट ऑफर्स POCO की Festive MADness सेल 15 सितंबर को ऑफिशियल डिस्काउंट अनाउंसमेंट के साथ शुरू होगी। इसके बाद 22 सितंबर से Flipkart Plus और Black मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलेगा, जबकि 23 सितंबर से Big Billion Days Sale सभी ग्राहकों के लिए लाइव होगी। इस दौरान POCO अपने चार पावरफुल स्मार्टफोन्स POCO X7 Pro 5G, POCO M7 5G, POCO M7 Plus 5G और POCO F7 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट देने वाला है। एक्सक्लूसिव बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर्स भी लागू होंगे, जिससे कीमतें और कम हो जाएंगी। अनुमान है कि इन डिवाइसेज़ पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए परफेक्ट मौका साबित हो सकती है।

POCO X7 Pro 5G के फीचर्स POCO X7 Pro 5G को कंपनी का पावरहाउस स्मार्टफोन कहा जा सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है, जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है। फोन में 6,550mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी नॉर्मल बैटरी से ज्यादा टिकाऊ है और लंबा बैकअप देती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका AnTuTu स्कोर 1.7 मिलियन+ है, जो इसे अपने सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन बनाता है। कैमरे की बात करें तो इसमें हाई-रिजॉल्यूशन 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ एडवांस फोटोग्राफी फीचर्स मिलते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 20MP कैमरा है।

POCO M7 5G की खासियतें POCO M7 5G को खासतौर पर एंटरटेनमेंट और कैमरा लवर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली यूज़ और मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूद है। फोन 12GB तक RAM (6GB Turbo RAM सहित) के साथ आता है, जिससे यूजर्स को किसी भी ऐप या गेम में स्लो परफॉर्मेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें 50MP Sony प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो क्लियर और डिटेल्ड फोटोज क्लिक करता है। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का मजा दोगुना हो जाता है। फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो वीडियो देखने और गेम खेलने के लिए बेहतर है। बैटरी लाइफ भी बढ़िया है इसमें 5160mAh की बैटरी है।

POCO M7 Plus 5G की खास बातें अगर आप बैटरी और डिस्प्ले परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व देते हैं, तो POCO M7 Plus 5G आपके लिए सही विकल्प है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी दी गई है, जो लंबे बैकअप के साथ 18W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यानी यह फोन दूसरे डिवाइसेज़ को भी चार्ज कर सकता है। इसमें 6.9 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए यह डिस्प्ले बेहतरीन है। कैमरे में भी डुअल-सेंसर सेटअप है जो फोटोग्राफी लवर्स को अच्छी क्वालिटी देता है। इसमें 50MP AI कैमरा है।