अगले हफ्ते आएगी Poco F8 Series, कंपनी ने कर दिया लॉन्च डेट का खुलासा

संक्षेप: स्मार्टफोन मेकर Poco ने कन्फर्म कर दिया है कि उसका नया Poco F8 लाइनअप जल्द लॉन्च होने वाला है। इस लाइनअप के डिवाइसेज को 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा।

Mon, 17 Nov 2025 11:19 PM

चाइनीज टेक कंपनी Poco की ओर से इसकी Poco F8 Series की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया गया है। इस लाइनअप को ग्लोबल मार्केट में अगले सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस सीरीज में मौजूद स्मार्टफोन्स का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन लीक्स की मानें तो तीन डिवाइसेज- Poco F8, Poco F8 Pro और Poco F8 Ultra इसका हिस्सा हो सकते हैं। इनमें दमदार बैटरी से लेकर बेहतरीन कैमरा सेटअप तक सब मिलेगा।

पोको ने कन्फर्म किया है कि इसका नया लाइनअप Poco F8 Series ग्लोबल मार्केट में 26 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस का ग्लोबल लॉन्च इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा और इसे कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा।

ऐसे हो सकते हैं Poco F8 के स्पेसिफिकेशंस चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें तो Poco F8 में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है और वहीं Poco F8 Ultra में 6.9 इंच का OLED पैनल मिल सकता है। इन दोनों डिस्प्ले में 1.5K रेजॉल्यूशन के अलावा 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया जाएगा। नए डिवाइसेज Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर काम करता है।

धांसू परफॉर्मेंस के लिए Poco F8 और Poco F8 Ultra में क्रम से Snapdragon 8 Elite के अलावा Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकते हैं। दोनों डिवाइसेज में 20MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी लेंस के अलावा 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।