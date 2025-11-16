अब POCO मचाएगा तहलका, दिखाई नए फोन की पहली झलक, यह होगा खास

संक्षेप: पोको ने मार्च 2025 में पोको F7 प्रो और F7 अल्ट्रा लॉन्च किए थे। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके अपग्रेड मॉडल उम्मीद से बहुत पहले लॉन्च हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सही है, क्योंकि पोको हॉन्ग कॉन्ग ने POCO F8 Series का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है।

पोको ने मार्च 2025 में पोको F7 प्रो और F7 अल्ट्रा लॉन्च किए थे। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके अपग्रेड मॉडल उम्मीद से बहुत पहले लॉन्च हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सही है, क्योंकि पोको हॉन्ग कॉन्ग ने POCO F8 Series का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। अपकमिंग फोन्स में क्या होगा खास, कब होंगे लॉन्च, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कंपनी ने POCO F8 सीरीज को ऑफिशियली टीज किया कंपनी ने एक टीजर पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी करने के अलावा, पोको ने दावा किया कि अपकमिंग फोन में न केवल ब्रांड का सिग्नेचर हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर होगा, बल्कि एक बिल्कुल नया डिजाइन भी होगा। कंपनी का कहना है कि इस अपग्रेड का उद्देश्य यूजर्स को सीधे उनके फोन पर एक स्मूद और ज्यादा इमर्सिव गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस प्रदान करना है।

हालांकि ब्रांड ने डिवाइस के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीज किए गए डिजाइन से पता चलता है कि कंपनी जल्द ही F8 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर सकती है। अगले महीने (दिसंबर) में POCO F8 Pro और POCO F8 Ultra के आने की संभावना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोको F8 सीरीज फोन चीन में लॉन्च हुए Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max का रीब्रांडेड वर्जन होंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि पोको F8 प्रो और F8 अल्ट्रा में चीनी मॉडल की तुलना में छोटी बैटरी होगी। POCO F8 Pro में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होगा, जबकि इसके अल्ट्रा मॉडल में लेटेस्ट और ज्यादा शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा।

इस सीरीज में स्टैंडर्ड POCO F8 भी शामिल है, जो कुछ समय बाद लॉन्च हो सकता है। यह फोन Redmi Turbo 5 Pro का रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है, जिसे अभी चीन में लॉन्च किया जाना बाकी है। कहा जा रहा है कि ब्रांड POCO Pad M1 टैबलेट पर भी काम कर रहा है, जिसे फिर से रेडमी पैड 2 प्रो का रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है।

Redmi K90 Pro Max के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स फोन में 6.9 इंच का सुपर सनलाइट AMOLED डिस्प्ले है, जो 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस, शाओमी किंगशान आई प्रोटेक्शन 3.0, 1-निट अल्ट्रा-लो ब्राइटनेस, M10 ल्यूमिनसेंट मटेरियल (11.4% अधिक ल्यूमिनस एफिशिएंसी) और सुपर पिक्सल RGB लॉसलेस अरेंजमेंट के साथ आता है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (3nm) प्रोसेसर से लैस है, जिसे इंडिपेंडेंट D2 ग्राफिक्स चिप के साथ जोड़ा गया है। फोन में 6700mm² हीट डिसिपेशन वाला 3D आइस साइकिल रेफ्रिजरेशन पंप कूलिंग सिस्टम है।