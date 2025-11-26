Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़poco f8 pro and poco f8 ultra launched with snapdragon 8 elite series chipset check details
डेनिम बैक पैनल और Bose का पावरफुल साउंड, दो धांसू फोन लाया POCO, कीमत भी कमाल

डेनिम बैक पैनल और Bose का पावरफुल साउंड, दो धांसू फोन लाया POCO, कीमत भी कमाल

संक्षेप:

पोको ने Poco F8 Series को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्चर कर दिया है। इस सीरीज में दो धांसू स्मार्टफोन Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro शामिल हैं। अल्ट्रा वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 6500mAh की बैटरी है, जबकि Pro वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite SoC और थोड़ी छोटी 6210mAh की बैटरी है।

Wed, 26 Nov 2025 04:11 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹41999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33998

₹37999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

पोको ने Poco F8 Series को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्चर कर दिया है। इस सीरीज में दो धांसू स्मार्टफोन Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro शामिल हैं। अल्ट्रा वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 6500mAh की बैटरी है, जबकि Pro वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite SoC और थोड़ी छोटी 6210mAh की बैटरी है। दोनों फोन Android 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलते हैं और इनमें यूएस की ऑडियो मैन्युफैक्चरर Bose के स्पीकर लगे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹41999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33998

₹37999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

इतनी है Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro की कीमत

Poco F8 Ultra के 12GB+256GB मॉडल की कीमत $729 (लगभग 65,100 रुपये) से शुरू होती है, जबकि इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत $799 (लगभग 71,300 रुपये) है। अर्ली-बर्ड ऑफर के दौरान, 12GB+256GB मॉडल $679 (लगभग 60,600 रुपये) में और 16GB+512GB मॉडल $729 (लगभग 65,100 रुपये) में मिलेगा।

Poco F8 Pro की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए $579 (लगभग 51,700 रुपये) और 12GB+512GB ऑप्शन के लिए $629 (लगभग 56,100 रुपये) रखी गई है। हालांकि, अर्ली-बर्ड ऑफर में 12GB+256GB मॉडल $529 (लगभग 47,200 रुपये) में और 12GB+512GB ऑप्शन $579 (लगभग 51,700 रुपये) में मिलेगा।

ये भी पढ़ें:12 इंच डिस्प्ले और 12000mAh की बैटरी, आ गए POCO के दो पावरफुल टैब, इतनी है कीमत

फ्री मिलेंगे इतने सारे गिफ्ट्स

Poco F8 सीरीज कई बंडल्ड बेनिफिट्स के साथ भी आती है। F8 Ultra में चार महीने का Spotify Premium ट्रायल शामिल है, जबकि F8 Pro तीन महीने का ट्रायल शामिल है। दोनों मॉडल खरीदारों को 100GB स्टोरेज के साथ छह महीने का Google One सब्सक्रिप्शन और तीन महीने का YouTube Premium ट्रायल फ्री में मिलेगा। पोको खरीदने के पहले छह महीनों के अंदर एक फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दे रहा है। Poco F8 Ultra ब्लैक और डेनिम ब्लू कलर में मिलेगा, जबकि Poco F8 Pro ब्लैक, ब्लू और टाइटेनियम सिल्वर कलर्स में मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco F8 Pro

Poco F8 Pro

  • checkMultiple colours
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹37999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹37990

और जाने

POCO F7 Ultra

POCO F7 Ultra

  • checkBlack
  • check12 GB/16 GB RAM
  • check256 GB/512 GB Storage

₹55680

और जाने

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra की खासियत

पोको F8 अल्ट्रा में 6.9 इंच (1,200x2,608 पिक्सेल) OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, DCI-P3 वाइड कलर गेमट, HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। यह क्वालकॉम के फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है। यह 16GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 के साथ आता है।

फोटोग्राफी के लिए, अल्ट्रा मॉडल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर, 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 6500mAh की बैटरी है जो 100W हाइपरचार्ज, 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए, 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी और कई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैसे गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस, नाविक, और ए-जीएनएसएस का सपोर् मिलता है। स्मार्टफोन में Bose-ट्यून्ड 2.1 स्टीरियो सेटअप के साथ-साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

ये भी पढ़ें:आपके पास भी है यह पुराना OnePlus फोन, तो हो गई मौज, आ गया Android 16 अपडेट
Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro

Poco F8 Pro की खासियत

पोको F8 प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ ज्यादा कॉम्पैक्ट 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है, जिसे 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह अल्ट्रा वेरिएंट की तरह हाइपरओएस 3 पर भी काम करता है। दोनों फोन चार जेनरेशन के एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है।

फोटोग्राफी के लिए, पोको F8 प्रो में 50-मेगापिक्सेल का मेन OPIS-सपोर्टेड सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का 2.5x जूम-सपोर्टेड टेलीफोटो कैमरा और पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस है, साथ ही फ्रंट में 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। पोको F8 प्रो में 100W वायर्ड हाइपरचार्ज और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग के साथ 6210mAh की बैटरी है। फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। यह अल्ट्रा मॉडल जैसे ही कनेक्टिविटी ऑप्शन देता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News POCO Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।