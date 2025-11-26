डेनिम बैक पैनल और Bose का पावरफुल साउंड, दो धांसू फोन लाया POCO, कीमत भी कमाल

संक्षेप: पोको ने Poco F8 Series को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्चर कर दिया है। इस सीरीज में दो धांसू स्मार्टफोन Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro शामिल हैं। अल्ट्रा वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 6500mAh की बैटरी है, जबकि Pro वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite SoC और थोड़ी छोटी 6210mAh की बैटरी है।

पोको ने Poco F8 Series को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्चर कर दिया है। इस सीरीज में दो धांसू स्मार्टफोन Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro शामिल हैं। अल्ट्रा वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 6500mAh की बैटरी है, जबकि Pro वेरिएंट में Snapdragon 8 Elite SoC और थोड़ी छोटी 6210mAh की बैटरी है। दोनों फोन Android 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलते हैं और इनमें यूएस की ऑडियो मैन्युफैक्चरर Bose के स्पीकर लगे हैं।

इतनी है Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro की कीमत Poco F8 Ultra के 12GB+256GB मॉडल की कीमत $729 (लगभग 65,100 रुपये) से शुरू होती है, जबकि इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत $799 (लगभग 71,300 रुपये) है। अर्ली-बर्ड ऑफर के दौरान, 12GB+256GB मॉडल $679 (लगभग 60,600 रुपये) में और 16GB+512GB मॉडल $729 (लगभग 65,100 रुपये) में मिलेगा।

Poco F8 Pro की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए $579 (लगभग 51,700 रुपये) और 12GB+512GB ऑप्शन के लिए $629 (लगभग 56,100 रुपये) रखी गई है। हालांकि, अर्ली-बर्ड ऑफर में 12GB+256GB मॉडल $529 (लगभग 47,200 रुपये) में और 12GB+512GB ऑप्शन $579 (लगभग 51,700 रुपये) में मिलेगा।

फ्री मिलेंगे इतने सारे गिफ्ट्स Poco F8 सीरीज कई बंडल्ड बेनिफिट्स के साथ भी आती है। F8 Ultra में चार महीने का Spotify Premium ट्रायल शामिल है, जबकि F8 Pro तीन महीने का ट्रायल शामिल है। दोनों मॉडल खरीदारों को 100GB स्टोरेज के साथ छह महीने का Google One सब्सक्रिप्शन और तीन महीने का YouTube Premium ट्रायल फ्री में मिलेगा। पोको खरीदने के पहले छह महीनों के अंदर एक फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दे रहा है। Poco F8 Ultra ब्लैक और डेनिम ब्लू कलर में मिलेगा, जबकि Poco F8 Pro ब्लैक, ब्लू और टाइटेनियम सिल्वर कलर्स में मिलेगा।

Poco F8 Ultra की खासियत पोको F8 अल्ट्रा में 6.9 इंच (1,200x2,608 पिक्सेल) OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, DCI-P3 वाइड कलर गेमट, HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। यह क्वालकॉम के फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है। यह 16GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 के साथ आता है।

फोटोग्राफी के लिए, अल्ट्रा मॉडल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर, 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, 32 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 6500mAh की बैटरी है जो 100W हाइपरचार्ज, 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए, 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी और कई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैसे गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस, नाविक, और ए-जीएनएसएस का सपोर् मिलता है। स्मार्टफोन में Bose-ट्यून्ड 2.1 स्टीरियो सेटअप के साथ-साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

Poco F8 Pro की खासियत पोको F8 प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ ज्यादा कॉम्पैक्ट 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले है। यह 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है, जिसे 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह अल्ट्रा वेरिएंट की तरह हाइपरओएस 3 पर भी काम करता है। दोनों फोन चार जेनरेशन के एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है।