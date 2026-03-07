लगातार 50 घंटे कर सकेंगे कॉल, 6300mAh बैटरी के साथ आ रहा POCO C85x, सामने आई डिटेल्स

POCO C85x 5G’s Several Key Specs revealed: POCO C85x 5G भारत में 10 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। आप भी देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

POCO C85x 5G’s Several Key Specs revealed: बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो पोको का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ब्रांड अपने नए फोन के तौर पर POCO C85x 5G को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। पोको ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि अपकमिंग फोन भारत में 10 मार्च को डेब्यू करेगा। लॉन्च से पहले, फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। अब माइक्रोसाइट पर कंपनी ने अपकमिंग फोन के कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन दमदार स्पेसिफिकेशन्स पैक करता है। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

सामने आए POCO C85x 5G के खास स्पेसिफिकेशन्स फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से पता चलता है कि अपकमिंग POCO C85x 5G फोन 6300mAh की “अल्ट्रा-लार्ज” बैटरी से लैस होगा, जिसमें 15W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट (बॉक्स में 15W चार्जर शामिल है) और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के ईयरबड्स, एक्सेररीज या तक की दूसरे फोन को भी चार्ज किया जा सकता है। पोको का दावा है कि फुल चार्ज में यह दो दिन तक चल सकती है। इसके साथ ही, फोन 35 घंटे से ज्यादा का वीडियो प्लेबैक टाइम, 14 घंटे से ज्यादा का गेमिंग टाइम, 20 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया टाइम और 50 घंटे से ज्यादा का कॉलिंग टाइम दे सकता है। पोको के अनुसार, 1000 चार्ज साइकिल के बाद भी बैटरी 80 फीसदी क्षमता बरकरार रख सकती है। सुरक्षा के लिहाज से, बैटरी में 4th जेनरेशन एन्हांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जोड़ा गया है, जो इसे ओवरहीटिंग, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ओवरचार्जिंग से बचाती है।

फोन का डिस्प्ले बड़ा और दमदार अगला है डिस्प्ले, जिसे पोको “एंटरटेनमेंट का खिलाड़ी” टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है। फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक का एडाप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट (60Hz/90Hz/120Hz) देता है। 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ, आप तेज टच रिस्पॉन्स की उम्मीद कर सकते हैं, जो गेम खेलते समय काफी काम आ सकता है। डिस्प्ले TÜV राइनलैंड के सर्कैडियन फ्रेंडली/लो ब्लू लाइट (हार्डवेयर सॉल्यूशन)/फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। यह मूवी देखते समय, गेम खेलते समय और सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते समय एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। दमदार साउंड के लिए, फोन में 200 फीसदी सुपर वॉल्यूम और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं।