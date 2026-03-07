Hindustan Hindi News
लगातार 50 घंटे कर सकेंगे कॉल, 6300mAh बैटरी के साथ आ रहा POCO C85x, सामने आई डिटेल्स

Mar 07, 2026 06:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
POCO C85x 5G’s Several Key Specs revealed: POCO C85x 5G भारत में 10 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। आप भी देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

POCO C85x 5G’s Several Key Specs revealed: बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो पोको का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ब्रांड अपने नए फोन के तौर पर POCO C85x 5G को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। पोको ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि अपकमिंग फोन भारत में 10 मार्च को डेब्यू करेगा। लॉन्च से पहले, फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। अब माइक्रोसाइट पर कंपनी ने अपकमिंग फोन के कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन दमदार स्पेसिफिकेशन्स पैक करता है। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

सामने आए POCO C85x 5G के खास स्पेसिफिकेशन्स

फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से पता चलता है कि अपकमिंग POCO C85x 5G फोन 6300mAh की “अल्ट्रा-लार्ज” बैटरी से लैस होगा, जिसमें 15W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट (बॉक्स में 15W चार्जर शामिल है) और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के ईयरबड्स, एक्सेररीज या तक की दूसरे फोन को भी चार्ज किया जा सकता है। पोको का दावा है कि फुल चार्ज में यह दो दिन तक चल सकती है। इसके साथ ही, फोन 35 घंटे से ज्यादा का वीडियो प्लेबैक टाइम, 14 घंटे से ज्यादा का गेमिंग टाइम, 20 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया टाइम और 50 घंटे से ज्यादा का कॉलिंग टाइम दे सकता है। पोको के अनुसार, 1000 चार्ज साइकिल के बाद भी बैटरी 80 फीसदी क्षमता बरकरार रख सकती है। सुरक्षा के लिहाज से, बैटरी में 4th जेनरेशन एन्हांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जोड़ा गया है, जो इसे ओवरहीटिंग, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ओवरचार्जिंग से बचाती है।

ये भी पढ़ें:आधी कीमत में Sony, Samsung के 55 इंच टीवी, अमेजन ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट
ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Galaxy M17e 5G, देखें पहली झलक और खासियत

फोन का डिस्प्ले बड़ा और दमदार

अगला है डिस्प्ले, जिसे पोको “एंटरटेनमेंट का खिलाड़ी” टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है। फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक का एडाप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट (60Hz/90Hz/120Hz) देता है। 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ, आप तेज टच रिस्पॉन्स की उम्मीद कर सकते हैं, जो गेम खेलते समय काफी काम आ सकता है। डिस्प्ले TÜV राइनलैंड के सर्कैडियन फ्रेंडली/लो ब्लू लाइट (हार्डवेयर सॉल्यूशन)/फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। यह मूवी देखते समय, गेम खेलते समय और सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते समय एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। दमदार साउंड के लिए, फोन में 200 फीसदी सुपर वॉल्यूम और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:खत्म हो रहा ऑफर, ₹799 में 200Mbps स्पीड, 5000GB डेटा वाला ब्रॉडबैंड, लास्ट डेट

फोटोग्राफी के लिए 32MP मेन रियर कैमरा

माइक्रोसाइट के जरिए, फोन के फ्रंट और रियर का पूरा डिजाइन सामने आ गया है। तस्वीरों से यह भी कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग पोको फोन में 32 मेगापिक्सेल AI मेन रियर कैमरा होगा। तस्वीरों में फोन को गोल्डन और ब्लैक कलर में देखा जा सकता है, लेकिन इन कलर ऑप्शन्स का नाम क्या होगा, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। माइक्रोसाइट पर कलर का सही नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका लुक गोल्डन जैसा है। इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तुलना करें तो यह POCO C71 जैसा दिखता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

