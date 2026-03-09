Hindustan Hindi News
कल आ रहा बजट में Poco का तगड़ा 5G फोन; मिलेगा 120Hz डिस्प्ले, AI कैमरा, 6300mAh बैटरी, लीक हुए सभी फीचर्स

Mar 09, 2026 06:59 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कल Poco C85x 5G के लॉन्च से पहले इसके कई फीचर्स सामने आ गए हैं। पोको के इस बजट फोन में 6300mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 32MP कैमरा मिलने वाली है। 

Poco अपने बजट और मिड-रेंज फोन के लिए काफी पॉपुलर है। अब कंपनी एक और नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन का नाम Poco C85x 5G बताया जा रहा है। अब कल लॉन्च से पहले ही इस फोन के कई अहम फीचर्स सामने आ गए हैं। यह फोन कल 10 मार्च 2026 भारत में जल्द लॉन्च होगा और इसे खास तौर पर बजट सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फोन में बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और AI कैमरा जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं।

Poco C85x 5G के फीचर्स (लीक)

माइक्रोसाइट के मुताबिक Poco C85x 5G में 6300mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो एक बार चार्ज करने पर करीब दो दिन तक चल सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और 32MP का AI कैमरा भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो Poco इस फोन के जरिए बजट 5G स्मार्टफोन होगा।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹20,000 सस्ता हुआ Motorola का तीन जबरदस्त 50MP कैमरा, 512GB ROM, AI फोन

बड़ा और स्मूद डिस्प्ले

Poco C85x 5G में 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया जाएगा। यह स्क्रीन HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगी और इसमें 120Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके अलावा डिस्प्ले को TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी मिला है, जिससे आंखों पर कम असर पड़ता है।

6300mAh की बड़ी बैटरी

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी हो सकती है। Poco C85x 5G में 6300mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर करीब दो दिन तक चल सकता है। इसके अलावा यह बैटरी: 35 घंटे से ज्यादा वीडियो प्लेबैक, 14 घंटे तक गेमिंग, 20 घंटे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल का सपोर्ट दे सकती है। फोन में 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। यानी इस फोन से आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:फोन खो गया? सबसे पहले करें SIM ब्लॉक, 5 मिनट का काम कर बच जाएंगे बड़ी मुसीबत से

कैमरा में क्या मिलेगा

फोटोग्राफी के लिए Poco C85x 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें मुख्य कैमरा 32MP AI सेंसर होगा। यह कैमरा LED फ्लैश के साथ आएगा और इसमें कई AI फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में फ्रंट कैमरा भी मिलेगा, जो वॉटर-ड्रॉप नॉच में दिया जाएगा।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Poco C85x 5G में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया जाएगा जिसकी क्लॉक स्पीड करीब 2.4GHz तक हो सकती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 6 लाख से ज्यादा स्कोर हासिल कर सकता है। फोन में 4GB RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलने की बात सामने आई है। डिजाइन की बात करें तो Poco C85x 5G में डुअल-टोन बैक पैनल दिया जाएगा, जिससे फोन का लुक काफी स्टाइलिश दिखाई देगा। फोन में ये फीचर्स भी मिल सकते हैं USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, डुअल स्पीकर, 200% सुपर वॉल्यूम सपोर्ट है।

ये भी पढ़ें:सरकार की चेतावनी! PAN डाउनलोड करने से जुड़े मैसेज और Email पर न करें क्लिक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

POCO Smartphones

