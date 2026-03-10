8GB तक की रैम और 6300mAh की बैटरी वाला नया 5G फोन, कीमत मात्र 10999 रुपये
पोको C85x 5G लॉन्च हो गया है। फोन की कीमत 10999 रुपये से शुरू होती है। कंपनी के इस लेटेस्ट फोन की सेल 14 मार्च से शुरू होगी। यह फोन 6300mAh की बैटरी से लैस है। इसमें 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है।
पोको ने बजट सेगमेंट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन का नाम Poco C85x 5G है। फोन दो वेरिएंट 4जीबी + 64जीबी और 4जीबी + 128जीबी में आता है। इसके 64जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, फोन के 128जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 11,999 रुपये खर्च करने होंगे। फोन में कंपनी 4जीबी वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। इसकी सेल 14 मार्च से शुरू होगी। यह सेल के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। फोन 6300mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।
पोको C85x 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.9 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 810 निट्स का है। इस डिस्प्ले को TÜV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free सर्टिफिकेशन मिला है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। फोन की मेमरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से आप 1टीबी तक बढ़ा सकते हैं।
फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ Unisoc T8300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 32 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक सेकेंडरी कैमरा शामिल है। पोको का यह लेटेस्ट फोन 6300mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 7.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलेगी। ओएस की बात करें, तो पोको का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HyperOS पर काम करता है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन IP52 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78 बैंड्स), ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। पोको का यह फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, गोल्ड और ग्रीन में आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
