हो गया कंफर्म, इस दिन आ रहा POCO C85x 5G फोन, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक

Mar 06, 2026 02:38 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
POCO C85x 5G India Launch Date Officially Confirmed: पोको तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपनी C-सीरीज के नए फोन के तौर पर POCO C85x 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। पोन की लॉन्च डेट और रियर डिजाइन सामने आ गया है।

हो गया कंफर्म, इस दिन आ रहा POCO C85x 5G फोन, कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक

POCO C85x 5G India Launch Date Officially Confirmed: पोको तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपनी C-सीरीज के नए फोन के तौर पर POCO C85x 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और रियर डिजाइन को कंफर्म कर दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

भारत में इस दिन आएगा POCO C8x 5G

फ्लिपकार्ट पर एक पोस्टर के जरिए कंपनी ने कंफर्म किया कि यह फोन 10 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसे “बैटरी का खिलाड़ी” टैगलाइन के साथ टीज किया है, जिससे हिंट मिलता है कि अपकमिंग फोन बैटरी कैपेसिटी या फिर बैटरी लाइफ पर ज्यादा फोकस करेगा।

ये भी पढ़ें:वॉकी-टॉकी का काम करेगा ₹7749 का फोन, SALE शुरू, बिना नेटवर्क कर पाएंगे कॉल
ये भी पढ़ें:Google Pixel 10a की बिक्री शुरू; ऑफर में 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा फोन, डिटेल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्मार्टफोन पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे रियर डिजाइन का पता चलता है। रियर में गोल्डन कलर का डुअल-टोन फिनिश दिखता है, जिसके एक तरफ मैट/प्लेन फिनिश और दूसरी तरफ टेक्सचर्ड फिनिश है। इसमें पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है, जो वर्टिकली पॉजीशन में लगा हुआ है जिसे ऊपर बाएं कोने में देखा जा सकता है, जिसमें दो गोल कैमरा कटआउट हैं, जिसमें प्राइमरी सेंसर ऊपर और सेकेंडरी सेंसर नीचे है। एलईडी फ्लैश कैमरा डेको के बाहर और इसे टॉप प्राइमरी सेंसर के ठीक बगल में रखा गया है।

डिजाइन को देखने पर, यह POCO C71 जैसा लगता है, जिसे पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था। हालांकि, दोनों में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि C71 में ग्रिल जैसा टेक्सचर था, जबकि इसमें सिंपल टेक्सचर वाला फिनिश है।

इसकी पिछली लिस्टिंग से, पता चला था कि अपकमिंग फोन का रियर कैमरा 32 मेगापिक्सेल का होगा। इसके अलावा, इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। हालांकि, लॉन्च की तारीख अब सामने आ गई है, इसलिए इस स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल्स जल्द ही देखने को मिल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:550W का साउंडबार लाया ब्रांड, घर में देगा थिएटर और स्टेडियम जैसा मजा, कीमत इतनी

जनवरी में आया था POCO M8 5G

पोको ने M-सीरीज के नए फोन के तौर पर भारत में POCO M8 5G को लॉन्च किया है। की कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 21,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत 24,999 रुपये है, जिसमें 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

फोन में 6.77-इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जो 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है। फोन स्नैपड्रैगन 6 सीरीज चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। यह फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP65 + IP66 रेटिंग के साथ आता है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी है। जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और उसके साथ 2-मेगापिक्सेल का लाइट फ्यूजन 400 सेंसर है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। फोन में 5520mAh की बैटरी है। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 18W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी है।

