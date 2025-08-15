6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा के साथ आ रहा Poco का नया 'बजट किंग' फोन
POCO जल्द अपना नया बजट किंग फोन Poco C85 लॉन्च करने वाला है। यह फोन बजट रेंज में 6000mAh बैटरी, IP64 रेटिंग, 50MP कैमरा के साथ आने वाला है।
Xiaomi का सब-ब्रांड POCO जल्द ही एक नया बजट स्मार्टफोन POCO C85 लॉन्च करने वाली है। अब लॉन्च से पहले ही फोन के डिजाइन रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स इस फोन की झलक दे चुके हैं। यह फोन कई देशों UAE, थाइलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका में सर्टिफाइड भी हो चुका है। POCO C85 की खासियत इसमें मिलने वाली 120Hz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है जो 810 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। यह फोन गेमिंग और वीडियो के लिए जबरदस्त स्क्रीन एक्सपीरियंस देता है। इसमें MediaTek Helio G81 Ultra प्रोसेसर, बड़ी 6000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग, IP64 धूल और स्पलैश रेजिस्टेंस भी है।
POCO C85 के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)
स्क्रीन और डिजाइन
POCO C85 में लगा है एक बड़ा 6.9″ HD+ LCD डिस्प्ले जिसमें 1600 × 720 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 810 निट्स पीक ब्राइटनेस है बजट रेंज में यह बेहद आकर्षक फीचर है। फोन का डिज़ाइन सर्टिफिकेट में सामने आया है वॉटरड्रॉप नॉच, चौड़े किनारे, और पीछे एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल जिसमें POCO ब्रांडिंग है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
परफॉर्मेंस और बैटरी
फोन के भीतर है MediaTek Helio G81 Ultra चिपसेट, जो रोजमर्रा के कामों और हल्के गेमिंग के लिए काफी सक्षम है। साथ में LPDDR4x RAM और eMMC 5.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है, जिससे यह बजट रेंज में फास्ट और स्मूद रनिंग देता है। फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, बजट फोन के लिए जबरदस्त बैकअप बनाने वाला कॉम्बो है।
कैमरा और कनेक्टिविटी
कैमरा सेटअप में एक मुख्य 50MP सेंसर और एक सहायक (auxiliary) लेंस है। सेल्फी के लिए है 8MP फ्रंट कैमरा। कनेक्टिविटी में 5GHz Wi-Fi, USB-C पोर्ट, dual SIM सपोर्ट, और IP64 रेटिंग (धूल और छींटों से सुरक्षा) शामिल है। यह फोन Android 15 पर चलेगा, ऊपर से Xiaomi की अपनी HyperOS 2.0 लेयर मिलेगी, जो यूजर इंटरफेस और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। सर्टिफाइड मार्केट्स में UAE, इंडोनेशिया जैसे स्थान शामिल हैं। भारतीय लॉन्च की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही भारत में भी आ सकता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।