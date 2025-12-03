Hindustan Hindi News
POCO C85 5G India Launch
हो गया खुलासा, इस दिन आएगा POCO C85 5G, 6000mAh बैटरी के साथ तेज चार्जिंग भी

हो गया खुलासा, इस दिन आएगा POCO C85 5G, 6000mAh बैटरी के साथ तेज चार्जिंग भी

संक्षेप:

POCO भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन POCO C85 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी लॉन्च डेट की पुष्टि की है। यह फोन 9 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा।

Wed, 3 Dec 2025 12:55 PM Arpit Soni
POCO भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन POCO C85 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी लॉन्च डेट की पुष्टि की है। यह फोन 9 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। साथ में कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन 6000mAh बैटरी पैक करेगा, जिसमें 33W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दावा है कि इसमें सेगमेंट का बेस्ट बैटरी एक्सपीरियंस मिलेगा। टीजर में कंपनी ने फोन के बैक पैनल का खुलासा भी कर दिया है। आप भी देखें फोन की पहली झलक...

पोको का ट्वीट

POCO C85 5G में क्या होगा खास

टीजर से पता चलता है कि फोन को फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा और इसके पर्पल कलर में आने की भी पुष्टि हो गई है। POCO C85 5G में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर AI कैमरा होगा। उम्मीद है कि फोन के बारे में अन्य जानकारी,जिसमें चिपसेट और डिस्प्ले शामिल हैं, आने वाले दिनों में अनाउंस की जा सकती है। फ्लिपकार्ट पर लाइव माइक्रोसाइट में कंपनी ने कंफर्म किया है कि 33W चार्जिंग से फोन को 1-50 फीसदी चार्ज होने में 28 मिनट का समय लगेगा। 10W रिवर्स चार्जिंग से दूसरा स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच को चार्ज किया जा सकेगा।

गूगल कंसोल पर स्पॉट हुआ फोन

हाल ही में यह POCO C85 5G को गूगल प्ले कंसोल पर मॉडल नंबर 2508CPC2BI के साथ देखा गया था। लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि इंडियन वर्जन का कोडनेम “tornado” है। लिस्टिंग से आने वाले स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है। यह ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट से लैस हो सकता है, जिसमें 2.20 गीगाहर्ट्ज पीक क्लॉक स्पीड वाले दो Arm Cortex A76 कोर और 2.00 गीगाहर्ट्ज पीक क्लॉक स्पीड वाले छह Arm Cortex A55 कोर शामिल हैं।

इसके अलावा, POCO C85 5G में 4GB RAM होने की उम्मीद है। यह भारत में Android 16 के साथ आ सकता है। हैंडसेट में 720x1,600 पिक्सल रिजॉल्यूशन डिस्प्ले भी हो सकता है। इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच हो सकता है, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की बात कही जा रही है। POCO के नए फोन में दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोलर मिल सकते हैं।

ग्लोबल वर्जन की खासियत

हैंडसेट को इस साल की शुरुआत में, सितंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। ग्लोबली, POCO C85 में 6.9-इंच का डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 720x1,600 पिक्सल है और यह 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट और 83 प्रतिशत NTSC कलर गैमट के साथ आता है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो G81-अल्ट्रा प्रोसेसर है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
