गर्दा उड़ाने आ रहा POCO C85, इसमें सबसे बड़ा डिस्प्ले, 106 घंटे चलने वाली बैटरी, कलर्स भी धांसू

संक्षेप: POCO C85 5G भारत में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने फोन के डिस्प्ले साइज, रिजॉल्यूशन और रिफ्रेश रेट का खुलासा कर दिया है। फोन में सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा, ब्राइटनेस 810 निट्स तक होगी।

Dec 05, 2025 09:18 pm IST

POCO C85 5G भारत में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने फोन के डिस्प्ले साइज, रिजॉल्यूशन और रिफ्रेश रेट का खुलासा कर दिया है। आने वाले फोन के एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर पहले से ही लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसके फीचर्स का खुलासा कर रही है। हाल ही में पोको ने कंफर्म किया कि फोन भारतीय बाजार में तीन कलर्स में आएगा। इसकी मोटाई 7.99 एमएम होगी और इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 6000mAh की बैटरी होगी, जो 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक टाइम प्रदान करेगी।

POCO C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी के सब-ब्रांड ने बताया है कि अपकमिंग POCO C85 5G में सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा, ब्राइटनेस 810 निट्स तक होगी और यह एचडी प्लस रिजॉल्यूशन वाला होगा। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट पर POCO C85 5G माइक्रोसाइट को अब अन्य डिटेल्स के साथ भी अपडेट कर दिया गया है, जिससे कंफर्म हो गया है कि फोन की स्क्रीन कई TUV सर्टिफिकेशन के साथ आएगी, जिसमें लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन शामिल हैं। इसमें बेहतर आउटडोर लिस्निंग के लिए फोन में 200 परसेंट सुपर वॉल्यूम मोड भी है।

तीन कलर में आएगा फोन हाल ही में पोको ने कंफर्म किया है कि POCO C85 5G भारत में मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर में मिलेगा। फ्रंट में, इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच डिस्प्ले होने की बात कही गई है, जिसमें सेल्फी कैमरा होगा। कैमरे के बारे में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसमें 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा होगा।

फोन में मिलेगी 6000mAh की बैटरी POCO C85 5G में 6000mAh की बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 29 घंटे से ज्यादा का सोशल मीडिया ब्राउजिंग, 16 घंटे से ज्यादा का इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग, 106 घंटे से ज्यादा का म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे से ज्यादा का वॉट्सऐप मैसेजिंग टाइम ऑफर करती है।

फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोन लगभग 28 मिनट में 1 परसेंट से 50 परसेंट तक चार्ज हो जाएगा। फोटोग्राफी के लिए, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी AI कैमरा होगा।