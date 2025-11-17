Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Poco C71 on huge discount get 120Hz display and 5200mah battery in 6000 rupees
₹6000 में Poco का स्टाइलिश स्मार्टफोन, 120Hz डिस्प्ले और बड़ी 5200mAh बैटरी भी

₹6000 में Poco का स्टाइलिश स्मार्टफोन, 120Hz डिस्प्ले और बड़ी 5200mAh बैटरी भी

संक्षेप: पोको का 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5200mAh बैटरी वाला फोन Poco C71 ग्राहकों को बड़ी छूट पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इसे 6000 रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Mon, 17 Nov 2025 07:52 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

POCO C61

POCO C61

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7790

₹8999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Realme Narzo N63

Realme Narzo N63

  • checkLeather Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8999

और जाने

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C

  • checkStardust Black
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹7799

और जाने

एंट्री-लेवल सेगमेंट में नया फोन खरीदना चाहते हैं तो चुनिंदा ब्रैंड्स की ओर से धाकड़ डिवाइसेज ऑफर किए जा रहे हैं। चाइनीज टेक ब्रैंड Poco का धांसू C-सीरीज स्मार्टफोन ग्राहक 6000 रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। खास छूट का फायदा Poco C71 पर मिल रहा है और यह फोन प्रीमियम स्प्लिट ग्रिड डिजाइन ऑफर करता है। आइए आपको इसके फीचर्स औक कीमत के बारे में बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

POCO C61

POCO C61

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7790

₹8999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Realme Narzo N63

Realme Narzo N63

  • checkLeather Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8999

और जाने

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C

  • checkStardust Black
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹7799

और जाने

Poco C71 में इसके सेगमेंट का सबसे बड़ा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके बैक पैनल पर फ्लैशी कैमरा डेकोरेशन वाला मॉड्यूल मिलता है। इस फोन की शुरुआती कीमत पर 6000 रुपये के करीब रह गई है और यह बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है। Poco C71 में लंबे बैकअप के लिए 5200mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और इसमें 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में फोन

पोको के एंट्री लेवल फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर करीब 30 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 6,199 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स के चलते यह डिवाइस 6000 रुपये के करीब के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme C51

Realme C51

  • checkMint Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7949

और जाने

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 5,850 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे कूल ब्लू, डिजर्ट गोल्ड और पावर ब्लैक कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

ऐसे हैं Poco C71 के स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस में 6.8 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है और इसके बैक पैनल पर 32MP प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है और यह Android 15 (Go Edition) के साथ आता है। Poco C71 में 5200mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और 15W वायर्ड चार्जिंग मिलती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
POCO Smartphones Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।