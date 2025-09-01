16GB रैम, Eye Protection डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ आया Poco का ‘बजट किंग' फोन, कीमत ₹10000 से कम Poco budget king phone Poco C85 launched with 16GB RAM Eye Protection display 50MP AI camera price under 10000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Poco budget king phone Poco C85 launched with 16GB RAM Eye Protection display 50MP AI camera price under 10000 rupees

16GB रैम, Eye Protection डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ आया Poco का ‘बजट किंग' फोन, कीमत ₹10000 से कम

पोको का नया स्मार्टफोन POCO C85 लॉन्च हो गया है। यह Helio G81 Ultra प्रोसेसर, 50MP AI कैमरा, TÜV Rheinland eye-care डिस्प्ले के साथ आया है। POCO C85 की कीमत 10000 रुपये से कम।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 03:51 PM
16GB रैम, Eye Protection डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ आया Poco का ‘बजट किंग' फोन, कीमत ₹10000 से कम

पोको ने आखिरकार अपने बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन POCO C85 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस फोन की जानकारी पिछले कुछ समय से लीक हो रही थी। अब यह फोन ऑफिशियली चीन में लॉन्च हो गया है। फोन रोज़मर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग, स्ट्रीमिंग और फोटो क्लिक करने में भी बेस्ट है। POCO C85 में टोटल 16GB की रैम, 6000mAh की दमदार बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग है। साथ ही यह फोन IP64 रेटिंग के साथ इसे धूल और पानी से फोन को बचाता है। फोन में पावरफुल MediaTek Helio G81 Ultra चिपसेट है। जानें फोन की कीमत और फीचर्स:

POCO C85 की कीमत और डिज़ाइन

डिज़ाइन की बात करें तो फोन में वॉटरड्रॉप नोट्च डिस्प्ले है, साथ ही बैक पर स्क्वेयर कैमरा मॉड्यूल और डुअल-टोन लुक है। यह ब्लैक, मिंट और पर्पल कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। पोको C85 के 6GB रैम+128GB वैरिएंट की कीमत चीन में $109 (9,611 रुपये) से शुरू होता है और शुरुआती ऑफर के दौरान 8GB रैम+256GB मॉडल का प्री संस्करण के लिए $129 (11,375 रुपये) से शुरू होती है।

POCO C85 के फीचर्स

POCO C85 में 6.9-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें 1600×720 पिक्सल की रेज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 810 निट्स की पिक ब्राइटनेस शामिल है। TÜV Rheinland की eye-care सर्टिफिकेशन इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित बनाती है।

फोन के दिल में MediaTek Helio G81 Ultra चिपसेट है, जो बजट सेगमेंट में असरदार परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। फोन दो रैम वैरिएंट में 6GB/8GB RAM है, जिसे वर्चुअल रूप से 16GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए POCO C85 में 50MP AI सपोर्टेड प्राइमरी कैमरा और एक सहायक लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह 8MP फ्रंट कैमरा उपलब्ध करता है।

इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबी बैटरी लाइफ देती है। साथ ही 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे जल्दी चार्ज होने वाला बना देता है। POCO C85 को IP64 रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और हल्के पानी से सुरक्षित रहता है। यह डुअल सिम सपोर्ट, 5GHz Wi-Fi, USB-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है।

