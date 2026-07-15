POCO M8 Power की एंट्री तय! 8000mAh बैटरी, Snapdragon चिप और 50MP कैमरा से मचाएगा धमाल

8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स वाला POCO M8 Power जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। यह Redmi Note 17 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

POCO एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही अपने 8000mAh की ताकतवर बैटरी वाले फोन POCO M8 Power को भारत में लॉन्च करने वाली है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाल ही में सामने आई लीक रिपोर्ट्स से फोन के नाम, फीचर्स की कई अहम डिटेल्स सामने आ गई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि POCO M8 Power को Redmi Note 17 5G का रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है। यानी जो फीचर्स Redmi Note 17 5G में देखने को मिल सकते हैं, वही काफी हद तक इस नए POCO फोन में भी मिल सकते हैं। लीक के अनुसार फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां मिल सकती हैं।

POCO M8 Power में मिल सकते हैं ये धमाकेदार फीचर्स POCO M8 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी होगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन सामान्य इस्तेमाल में दो दिन तक आराम से चल सकता है। वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में लगभग 7 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और हाई ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने, गेम खेलने और मल्टीटास्किंग का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है।

POCO M8 Power में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की संभावना है। यह चिप रोजमर्रा के इस्तेमाल, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और सामान्य गेमिंग के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। फोन Android के नए वर्जन पर आधारित HyperOS के साथ आ सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है।

यह कैमरा AI आधारित इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहतर फोटो क्वालिटी देने में सक्षम हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा, हालांकि उसके सेंसर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। POCO M8 Power में IP65 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसके अलावा फोन में स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 5G कनेक्टिविटी, AI कैमरा फीचर्स, डुअल SIM सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।