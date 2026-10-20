सावधान! अब अपनों की आवाज में फोन कर पैसे मांग सकते हैं ठग, PNB ने किया अलर्ट
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने AI Voice Cloning, Deepfake और फिशिंग के जरिए होने वाली साइबर ठगी को लेकर ग्राहकों को सावधान किया है। जानें कैसे ठग परिचितों की आवाज में पैसे मांग सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने जहां लोगों के कई काम आसान किए हैं, वहीं साइबर अपराधी भी इसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। अब ठग सिर्फ फर्जी लिंक या बैंक के नाम पर आने वाले मैसेज तक सीमित नहीं हैं। ठग AI की मदद से किसी परिचित की आवाज और चेहरे की नकल करके लोगों को पैसे भेजने के लिए फंसा सकते हैं। ऐसे मामलों में जल्दबाजी और डर का फायदा उठाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जाती है।
इसी खतरे को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को AI से जुड़े साइबर हमलों और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी अपने की आवाज में पैसे मांगने वाला फोन आए या बैंक अकाउंट बंद होने का मैसेज मिले, तो क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं कि AI से होने वाली ठगी कैसे काम करती है और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
AI की मदद से कैसे हो सकती है ऑनलाइन ठगी
AI Voice Cloning ऐसा तरीका है, जिसमें किसी व्यक्ति की आवाज जैसी आवाज तैयार की जा सकती है। ठग उपलब्ध ऑडियो या अन्य रिकॉर्डिंग की मदद से किसी परिचित की आवाज की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद वे फोन करके किसी परेशानी का बहाना बना सकते हैं और तुरंत पैसे भेजने को कह सकते हैं। हालांकि, किसी की आवाज की नकल करने की तकनीक मौजूद होने का मतलब यह नहीं है कि हर अनजान कॉल AI से बनाई गई है। लेकिन सिर्फ आवाज पहचानकर किसी की पहचान पक्की मान लेना भी सुरक्षित नहीं है।
PNB ने ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील की
PNB के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अशोक चंद्रा ने कहा कि साइबर ठगी के कई मामलों में अपराधी लोगों के भरोसे, डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। वे परिचितों की आवाज या रूप की नकल करके एमरजेंसी का बहाना बना सकते हैं। फर्जी ईमेल और SMS भी इस तरह भेजे जा सकते हैं कि ग्राहक उन्हें असली समझ लें।बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सुरक्षा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। ग्राहकों को भी सतर्क रहना चाहिए और किसी संदिग्ध मैसेज या कॉल पर बिना चेक किए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके
1. पैसे भेजने से पहले दोबारा चेक करें: अगर कोई परिचित फोन करके इमरजेंसी में पैसे मांगता है, तो जल्दबाजी में ट्रांसफर न करें। कॉल काटकर उस व्यक्ति के पहले से सेव नंबर पर फोन करें। जरूरत हो तो परिवार के किसी दूसरे मेम्बर से भी बात करके पुष्टि करें।
2. परिवार के लिए एक सीक्रेट कोड तय करें: परिवार के सदस्य एक ऐसा शब्द या कोड तय कर सकते हैं, जिसे केवल घर के लोग जानते हों। अगर किसी इमरजेंसी में फोन आता है और पैसे मांगे जाते हैं, तो उस कोड के जरिए पहचान की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि, कोड को सुरक्षित रखें और अनजान लोगों के साथ साझा न करें।
3. OTP, PIN और पासवर्ड किसी को न बताएं: बैंकिंग से जुड़े OTP, UPI PIN, कार्ड PIN और पासवर्ड प्राइवेट रखें। फोन पर खुद को बैंक अधिकारी बताने वाला व्यक्ति भी अगर ये जानकारी मांगता है, तो उसे साझा न करें। किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने या मोबाइल का रिमोट एक्सेस देने से भी बचें।
4. हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें: ईमेल, सोशल मीडिया और इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक ही पासवर्ड इस्तेमाल न करें। अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड रखने से एक अकाउंट की जानकारी लीक होने पर दूसरे अकाउंट भी उसी तरह जोखिम में नहीं पड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।