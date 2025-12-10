PM नरेंद्र मोदी यूज करते हैं ये वाला स्मार्टफोन! ना हैकिंग का डर और ना ट्रैकिंग का खतरा

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं, इस बारे में अक्सर कयास लगाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि यह फोन बाकी डिवाइसेज से अलग क्यों है।

Dec 10, 2025 10:44 am IST

दुनिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उनकी निजी जिंदगी और टेक से जुड़ी पसंद को लेकर भी लोगों के बीच उत्सुकता बनी रहती है। सवाल यह भी है कि PM नरेंद्र मोदी कौन सा फोन यूज करते हैं और हम इसका जवाब लेकर आए हैं। कई बार उन्हें आईफोन के जरिए सेल्फी क्लिक करते देखा गया है लेकिन सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए वह जो फोन यूज करते हैं, वह पूरी तरह एनक्रिप्टेड है और कोई एंड्रॉयड फोन या आईफोन नहीं है।

Airtel के एक ब्लॉग के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए RAX Phone का यूज करते हैं। यह फोन आम स्मार्टफोन की तरह नहीं है, बल्कि खास तौर से सरकारी कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया गया एक हाई-सिक्योरिटी डिवाइस है। यह फोन C-DOT (Centre for Development of Telematics) की ओर से डिजाइन किया गया है। यह सरकारी संस्था भारत के लिए सुरक्षित और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है।

दावा है कि RAX फोन पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित है और इसे टॉप-लेवल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए डिवेलप किया गया है।

RAX फोन इतना खास क्यों है? प्रधानमंत्री के RAX फोन का मकसद कॉल और डाटा को पूरी तरह सुरक्षित रखना है, जिससे किसी भी तरह का इंटरसेप्शन या हैकिंग ना हो सके। इसके लिए फोन में कई लेयर्स की सुरक्षा दी गई है।

1. Military-Grade Frequency Bands यह फोन आम नेटवर्क पर नहीं चलता, बल्कि मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है।

2. Three-Layer Encryption इसमें तीन लेयर्स का एन्क्रिप्शन दिया गया है, जो इतनी जटिल है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है।

3. Fingerprint Identification फोन का इस्तेमाल केवल वही यूजर कर सकता है, जिसकी फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम में रजिस्टर्ड है।

4. Live Photo Verification कॉल करते समय फोन कॉलर की लाइव फोटो दिखाता है ताकि किसी भी तरह की स्पूफिंग या गलत पहचान का जोखिम कम हो जाए।

5. Handset-Level Encryption कम्युनिकेशन को हैंडसेट लेवल पर एन्क्रिप्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि कॉल या डेटा को बीच में टैप या ट्रेस करना संभव ही नहीं है।

6. Government-Level Monitoring इस फोन की सुरक्षा पर टॉप सरकारी एजेंसियां नजर रखती हैं। इनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

- DeitY (Department of Electronics & IT)

- NTRO (National Technical Research Organisation)

इन एजेंसियों की मॉनिटरिंग इसे और भी सुरक्षित बनाती है।