भारत में एक कप चाय जितनी है 1GB डाटा की कीमत.. प्रधानमंत्री ने किया IMC 2025 का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में कहा कि भारत में 1GB डेटा अब एक कप चाय से भी सस्ता है। यह डिजिटल सेवाओं की सुलभता और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी नई दिल्ली में यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में 1GB मोबाइल डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। इस बयान के साथ उन्होंने देश में डिजिटल सेवाओं की सस्ती और सबके लिए उपलब्ध होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहुंच भारत के हर नागरिक को तकनीकी दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

टेक इवेंट IMC 2025 की थीम ‘Innovate to Transform’ रखी गई है, जो डिजिटल इनोवेशन और टेक डिवेलपमेंट के जरिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देने का संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भारत की डिजिटल उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिसमें Made in India 4G Stack की लॉन्चिंग शामिल है। यह पहल देश की टेक इंडिपेंडेसी को बढ़ाने और टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भरता तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बता दें, इस साल के IMC कार्यक्रम में 6G, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, और फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स जैसे लेटेस्ट और उभरते हुए तकनीकी विषयों पर जोर दिया गया। 1.5 लाख से ज्यादा गेस्ट्स, 7,000 ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स और 400 कंपनियां इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट माना जाता है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं से की अपील प्रधानमंत्री ने आयोजन का उद्घाटन करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं का सस्ता होना और टेक इनोवेशंस देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप्स से अपील की कि वे इस डिजिटल अवसर का फायदा उठाएं और नई तकनीकों के माध्यम से देश की विकास यात्रा में योगदान दें।