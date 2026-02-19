Hindustan Hindi News
PM मोदी ने कहा कि इंसान बन रहे हैं सिर्फ डाटा पॉइंट, जानें क्या है इसका मतलब

Feb 19, 2026 01:40 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI समिट में कहा है कि AI के युग में इंसान सिर्फ डाटा पॉइंट बनकर रह सकते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड और सेफ AI की जरूरत पर जोर दिया।

राजधानी नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आर्टीफिशयल इंटेलिजेंस को लोकतंत्रीकृत (democratise) करना जरूरी है, जिससे इंसान केवल ‘डाटा पॉइंट’ या कच्चा माल ना बन जाएं। उन्होंने साफ किया कि अगर AI डिवेलपमेंट सिर्फ टेक्निकल पावर या मशीन‑सेंटर्ड अप्रोच तक सीमित रहे, तो इंसानों का मानव रूप कम दिखेगा और वह केवल डाटा के एक नंबर‑बेस्ड एलिमेंट जैसा रह जाएगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि AI को ह्यूमन‑सेंटर्ड, इनक्लूसिव और पावरफुल बनाने की दिशा में डिवेलप किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि AI का मकसद इंसान की क्षमता बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ डाटा की तरह देखने के लिए इस्तेमाल करना। संबोधन के दौरान उन्होंने यह उदाहरण भी दिया कि AI को ‘खुला आसमान’ देना चाहिए, लेकिन आखिरी नियंत्रण हमारे हाथ में रहना चाहिए, जैसे कि GPS रास्ता दिखाता है लेकिन दिशा चुनने का फैसला इंसान का होता है।

क्या है डाटा पॉइंट बनाए जाने का मतलब?

AI मॉडल डिवेलप करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डाटा की जरूरत होती है। टेक कंपनियां और रिसर्चर्स लोगों के बिहेवियर, ऐक्टिविटीज, पसंद‑नापसंद, लोकेशन और शॉपिंग वगैरह से जुड़ा डाटा इकट्ठा करते हैं जिससे मशीनों को ट्रेन किया जा सके, और प्रिडिक्शंस के अलावा डिसीजन मेकिंग में सुधार हो सके। इस डाटा को प्रोसेस करने के आधार पर AI सिस्टम बिहेवियरल पैटर्न सर्च करते हैं, जो आखिर में एक व्यक्ति को डाटा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशंस, रिफरेंस और कंप्लीट ह्यूमैनिटी अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, और वह केवल डाटा पॉइंट की तरह दिखाया जाता है।

इसलिए बढ़ जाता है डाटा सुरक्षा का महत्व

जब इंसान को AI‑सिस्टम्स के लिए डाटा पॉइंट के तौर पर पहचाना जाता है, तो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर खास ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। इसका वजह यह है कि यूजर का डाटा उसकी पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी हो सकता है जैसे कि हेल्थ डाटा, यूजेस पैटर्न, फाइनेंशियल ऐक्टिविटीज और पर्सनल पहचान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। बिना पूरी सुरक्षा और कंट्रोल के यह डाटा गलत इस्तेमाल, डाटा वॉयलेशन या पहचान चोरी जैसे जोखिमों को लेकर सेंसिटिव हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी AI‑जेनरेटेड कंटेंट की सच्चाई और भरोसे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सुझाव दिया कि AI से जेनरेटेड टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के लिए authenticity labels (ऑथेंटिसिटी लेबल) और सोर्स आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, जिससे यूजर्स जान सकें कि कोई कंटेंट असली है या AI जेनरेटेड है। इस तरह के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डिजिटल ट्रांसपैरेंसी और भरोसे को बढ़ाते हैं।

Pranesh Tiwari

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

