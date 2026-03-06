Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

PM Kisan Update: करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगा ₹2000, जानें कब आएगा पैसा, घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

Mar 06, 2026 05:07 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। किसानों के खाते में जल्द 2000 रुपए आने की संभावना है। जानें कब आएगा पैसा, देरी क्यों हो रही है और घर बैठे कैसे चेक करें अपना स्टेटस।

PM Kisan Update: करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगा ₹2000, जानें कब आएगा पैसा, घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

PM-KISAN 22nd Instalment: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। खबर है कि PM Kisan की 22वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त मार्च के दूसरे हफ्ते में भेजी जा सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो दिसंबर से मार्च वाली किस्त अक्सर फरवरी या मार्च में जारी की जाती है। इसलिए उम्मीद है कि किसानों को जल्द ही 2,000 रुपये मिल सकते हैं।

अगर किसी किसान ने e-KYC या बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी अपडेट नहीं किया है तो उनकी किस्त रुक भी सकती है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे जल्द से जल्द अपना PM Kisan स्टेटस ऑनलाइन चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं। जानें किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त कब आ सकती है और घर बैठे स्टेटस कैसे चेक करें।

क्यों हो रही है किस्त आने में देरी

कई किसानों को इस बार किस्त आने में देरी हो सकती है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण बताए जा रहे हैं: e-KYC पूरा नहीं होना, आधार और बैंक अकाउंट लिंक न होना, जमीन के रिकॉर्ड की जांच, लाभार्थी लिस्ट में बदलाव। सरकार इस बार लाभार्थियों की लिस्ट को दोबार चेक कर रही है ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके।

ये भी पढ़ें:जरूरी खबर! बिना लाइन में लगे FREE में बनवाएं Baal Aadhaar, 5 मिनट में होगा काम

ऐसे ऑनलाइन चेक करें PM Kisan का स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, तो यह आसान तरीका अपनाएं:

Step 1: सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

Step 2: अब होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में जाएं।

Step 3: यहां आपको Know Your Status या Beneficiary Status का ऑप्शन दिखेगा यहां पर क्लिक करें।

Step 4: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

Step 5: अब स्क्रीन पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें। इसके बाद आपके सामने किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी।

Step 6: ये जरूर चेक कर लें कि e KYC, Land Seeding और Aadhaar Bank Seeding 'Yes' हो। अगर इनमें से किसी में 'No' दिख रहा है तो तुरंत सुधार करवाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:रेलवे की चेतावनी! ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर 6 महीने तक जेल या जुर्माना

अगर PM-Kisan का पैसा नहीं आए तो क्या करें

अगर आपके खाते में किस्त नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें और यह देखें कि कहीं कोई जानकारी गलत तो नहीं है। इसके अलावा आप यह कदम भी उठा सकते हैं: e-KYC पूरा करें, बैंक अकाउंट और आधार लिंक करें, नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, कई बार बैंक डिटेल्स या आधार में गलती होने की वजह से भी पैसा अटक जाता है।

ये भी पढ़ें:जरूरी खबर: Samsung ने 2000 रुपए तक महंगे हुए Galaxy A, F, M सीरीज के 6 तगड़े फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
pm kisan pm kisan portal pm kisan samman nidhi yojana ka balance kaise check kare

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।