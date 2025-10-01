पुरानी कार में बिना केबल के चलाएं म्यूजिक, केवल 449 रुपये का गैजेट बनाएगा काम play hands free music in your old car in just 449 rupees here is how, Gadgets Hindi News - Hindustan
पुरानी कार में बिना केबल के चलाएं म्यूजिक, केवल 449 रुपये का गैजेट बनाएगा काम

पुरानी कार में केबल लगाकर म्यूजिक और गाने प्ले कर रहे हैं तो आप आसानी से इसे हैंड्स-फ्री में बदल सकते हैं। केवल 449 रुपये का छोटा सा गैजेट आपकी कार को अपग्रेड दे सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:22 PM
अगर आपको पुरानी कार में म्यूजिक प्ले करने के लिए केबल में फोन प्लग करना पड़ता है तो आप किस दौर में जी रहे हैं? आपको अपडेट होने की जरूरत है। खास बात यह है कि आपको कार अपडेट करने की जरूरत नहीं और केवल 449 रुपये में आप वायरलेस ढंग से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस Bluetooth Receiver इस्तेमाल करना है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival Sale चल रही है और सेल में इस रिसीवर की कीमत और कम हो गई है। अगर आप Car Bluetooth Kits की लिस्ट में देखें तो नंबर-1 बेस्टसेलर Portronics AUTO 12 है। इसे 25 हजार से ज्यादा ग्राहकों को 4.3 की रेटिंग मिली है और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए गए हैं।

सेल के दौरान Portronics AUTO 12 को Amazon से केवल 449 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है। यह डिवाइस Amazon Pay ICICI Credit Card के साथ 5 प्रतिशत तक की एक्सट्रा छूट पर मिल रहा है। यह डिवाइस बेहद छोटा है लेकिन बहुत काम का है, आइए बताएं कि इसे कैसे यूज करना है।

Portronics AUTO 12 को कार में प्लग करने के बाद यूजर्स को ब्लूटूथ की मदद से फोन कनेक्ट करने के बाद म्यूजिक प्ले करने का विकल्प मिलता है। यही नहीं, आप हैंड्स-फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं और फोन पर आने वाले कॉल भी आसानी से बिना फोन को हाथ लगाए रिसीव किए जा सकते हैं। इसपर सिंगल बटन के अलावा माइक्रोफोन दिया गया है और कार के स्पीकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं।

Portronics AUTO 12 में दो पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक USB-A है और इसके बाद दूसरा 3.5mm हेडफोन जैक है। आपको पहला पोर्ट कार के USB या चार्जिंग पोर्ट में लगाना है। इसके बाद दूसरा ऑडियो जैक कार के म्यूजिक सिस्टम के 3.5mm जैक में लगाना है। बस, इसके बाद आप आसानी से हैंड्स-फ्री म्यूजिक और कॉलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।

