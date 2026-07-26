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महंगा पड़ेगा Pixel 11, खुद कंपनी ने कहा- बढ़ाएंगे दाम, देखें प्राइस लिस्ट

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Google ने कंफर्म कर दिया है कि वे आने वाले Pixel 11 सीरीज फोन्स की कीमतें बढ़ाएंगी। गूगल 12 अगस्त को अपने Made by Google इवेंट में पिक्सेल डिवाइस के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

google pixel 11 price hike
google pixel 11 price hike

अगर आप भी गूगल के नए पिक्सेल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बार ज्यादा बजट तैयार रखना होगा, क्योंकि नए मॉडल पहले से महंगे होंगे। गूगल, 12 अगस्त को अपने 'Made by Google' इवेंट में पिक्सेल डिवाइस के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इवेंट से पहले, ऐसी काफी चर्चा है कि मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों की वजह से गूगल अपने फ्लैगशिप डिवाइस की कीमतें बढ़ा सकता है। अब गूगल की तरफ से लगभग यह पक्का हो गया है कि पिक्सेल 11 सीरीज की कीमतें बढ़ाई जाएंगी।

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9to5Google के साथ एक इंटरव्यू में, गूगल के डिवाइस और सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट शकील बरकत ने "सप्लायर की वजह से पैदा हुए रैम मेमोरी के गंभीर संकट" के असर के बारे में बात की।

बरकत ने बताया कि दूसरी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरह गूगल की लागत में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, "मेमोरी की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी कभी नहीं देखी गई, जैसी दुनिया अभी देख रही है।"

उन्होंने मॉर्गन स्टेनली के डेटा का हवाला दिया, जिसमें मेमोरी की कीमतों में छह गुना बढ़ोतरी दिखाई गई है; इसके अनुसार, 1GB रैम की कीमत 2025 में $2.80 से बढ़कर 2026 में $12 हो गई है।

ये भी पढ़ें:12 महीने 'No Recharge', 200Mbps की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, 5000GB डेटा भी

कंपनी बढ़ाएगी पिक्सेल 11 सीरीज के दाम

गूगल के हार्डवेयर चीफ ने कहा कि कंपनी ने "जितना हो सका, अपने ग्राहकों को सप्लाई में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाया है," लेकिन साथ ही यह भी कहा कि "आर्थिक हालात बुनियादी तौर पर बदल गए हैं और हम भी इससे अछूते नहीं हैं।"

उन्होंने पुष्टि की कि पिक्सेल 11 सीरीज में प्राइज "एडजस्टमेंट" देखा जाएगा। हालांकि, बरकत ने अलग-अलग मॉडलों के लिए सटीक कीमत का खुलासा नहीं किया, जिसकी घोषणा गूगल लॉन्च इवेंट में कर सकता है।

गूगल ने यह भी कहा कि वह "किफायती कीमत पर प्रीमियम अनुभव देने" के लिए प्रतिबद्ध है। बरकत ने आगे कहा कि संभावित खरीदार अभी भी प्रमोशन, ट्रेड-इन ऑफर और गूगल वन जैसे बंडल डील की उम्मीद कर सकते हैं; उन्होंने इसे "पिक्सेल लाइनअप को सुलभ बनाने के हमारी कोशिश का एक अहम हिस्सा" बताया।

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गूगल पिक्सेल 11 सीरीज की संभावित कीमत

Dealabs की एक पिछली रिपोर्ट में भी यह हिंट दिया गया था कि गूगल, पिक्सेल 11 लाइनअप की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड पिक्सेल 11 और पिक्सेल 11 Pro की कीमतों में €100 (करीब 11,000 रुपये) की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इनकी शुरुआती कीमतें क्रमशः €999 और €1,199 हो सकती हैं। वहीं, पिक्सेल 11 Pro XL की शुरुआती कीमत €1,399 हो सकती है, जबकि पिक्सेल 11 Pro Fold की शुरुआती कीमत €1,999 होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Freedom Offer की धूम : पूरे 15 महीने No Recharge, रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड

आप नीचे लीक हुई सभी कीमतें देख सकते हैं:

Pixel 11

256GB मॉडल के लिए €999 (करीब 1,09,695 रुपये)।

512GB मॉडल के लिए €1,129 (करीब 1,23,969 रुपये)।

Pixel 11 Pro

256GB मॉडल के लिए €1,199 (करीब 1,31,656 रुपये)

512GB मॉडल के लिए €1,329 (करीब 1,45,930 रुपये)

1TB मॉडल के लिए €1,589 (करीब 1,74,480 रुपये)

Pixel 11 Pro XL

256GB मॉडल के लिए €1,399 (करीब 1,53,617 रुपये)

512GB मॉडल के लिए €1,529 (करीब 1,67,891 रुपये)

1TB मॉडल के लिए €1,789 (करीब 1,96,441 रुपये)

Pixel 11 Pro Fold

256GB मॉडल के लिए €1,999 (करीब 2,19,500 रुपये)

512GB मॉडल के लिए €2,129 (करीब 2,33,774 रुपये)

1TB मॉडल के लिए €2,389 (करीब 2,62,324 रुपये)

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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