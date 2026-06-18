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PhonePe यूजर्स को बड़ा झटका! Wallet इस्तेमाल नहीं किया तो हर 3 महीने में कट जाएंगे 100 रुपए

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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PhonePe यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी Inactive Wallets पर हर तीन महीने में 100 तक का चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। जान लीजिए किन यूजर्स पर लागू होगा नियम।

PhonePe यूजर्स को बड़ा झटका! Wallet इस्तेमाल नहीं किया तो हर 3 महीने में कट जाएंगे 100 रुपए

करोड़ों लोग रोजाना UPI पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए PhonePe का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब PhonePe Wallet यूजर्स के लिए एक नई खबर सामने आई है, जो कई लोगों को चौंका सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, PhonePe अपने Inactive Wallets पर तीन महीने पर 100 रुपए तक का चार्ज लगाने पर विचार कर सकता है। यानी अगर कोई यूजर लंबे समय तक अपने Wallet का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि यह चार्ज सभी यूजर्स पर लागू नहीं होगा और इसके लिए कुछ स्पेशल शर्तें हो सकती हैं।

आजकल लोग लोग Wallet में पैसे डालकर उसे लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए छोड़ देते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि Inactive Wallet क्या होता है, किन यूजर्स पर यह शुल्क लागू हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

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Inactive Wallet पर लग सकती है फीस

Inactive Wallet किसे माना जाएगा

Inactive Wallet का मतलब ऐसे Wallet से है जिसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया गया हो। यदि कोई यूजर Wallet में पैसे रखकर उसे महीनों तक इस्तेमाल नहीं करता, न कोई ट्रांजैक्शन करता है और न ही कोई भुगतान करता है, तो उसे Inactive कैटेगरी में रखा जा सकता है। Inactive Wallet पर हर तीन महीने में 100 रुपए तक का शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह चार्ज Wallet में उपलब्ध बैलेंस और अन्य शर्तों के आधार पर भी तय किया जा सकता है।

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क्या सभी PhonePe यूजर्स पर लागू होगा नियम?

नहीं, यह शुल्क केवल Wallet यूजर्स के लिए हो सकता है। जो लोग केवल UPI के जरिए सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, उन पर इसका असर नहीं पड़ने की संभावना है। यह मुख्य रूप से PhonePe Wallet से जुड़े अकाउंट्स के लिए हो सकता है।

UPI और Wallet में क्या अंतर और शुल्क से बचने का तरीका

कई लोग UPI और Wallet को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग सेवाएं हैं। UPI में भुगतान सीधे बैंक अकाउंट से होता है। वहीं Wallet में पहले पैसे जोड़ने पड़ते हैं और फिर उसी बैलेंस से भुगतान किया जाता है। अगर आप PhonePe Wallet का इस्तेमाल करते हैं, तो समय-समय पर उसमें कोई छोटा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान या किसी भी छोटे भुगतान के जरिए Wallet को एक्टिव रखा जा सकता है। इससे Wallet निष्क्रिय नहीं माना जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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