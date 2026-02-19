Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब पिन डालने की जरूरत नहीं! PhonePe से सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस ID से करें पेमेंट

Feb 19, 2026 02:26 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने बायोमेट्रिक UPI पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस ID से 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन्स कर सकते हैं।

अब पिन डालने की जरूरत नहीं! PhonePe से सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस ID से करें पेमेंट

लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने हाल ही में भारत में अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स अपने UPI पेमेंट्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मदद से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए हर बार UPI PIN एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। बस अपने फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल करना होगा और पेमेंट तुरंत हो जाएगा। यह बदलाव डिजिटल पेमेंट को और भी फास्ट, सेफ और यूजर‑फ्रेंडली बनाता है।

ऐसे किया जा सकता है बायोमेट्रिक पेमेंट

PhonePe के इस नए फीचर के चलते, यूजर्स अपने बैंक अकाउंट को ऐप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक कर सकते हैं। शुरुआत में आपको UPI PIN और बायोमेट्रिक दोनों को एक बार सेटअप करना होगा। इसके बाद 5,000 रुपये तक के पेमेंट्स के लिए PIN की जगह फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ तेज है, बल्कि सेफ भी है क्योंकि डिवाइस‑लेवल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी आपके अकाउंट को सेफ रखती है।

ये भी पढ़ें:AI Smartwatch लॉन्च करने की तैयारी में मेटा, Apple को मिलेगी सीधी टक्कर

यह है सेटअप करने का तरीका

PhonePe में बायोमेट्रिक पेमेंट सेटअप करना बहुत आसान है। सबसे पहले ऐप ओपेन करें, फिर Profile में जाएं और Manage Payments ऑप्शन चुनें। इसके बाद Biometric Pay पर टैप करें और अपने बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करें। शुरुआत में आपको PIN और बायोमेट्रिक दोनों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके बाद छोटे ट्रांजैक्शन्स के लिए केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ही काफी होगा।

ये भी पढ़ें:इस रोबोट डॉग की वजह से AI समिट में मचा 'बवाल', आप घर बैठे कर सकते हैं ऑर्डर

इस वजह से खास है नया फीचर

नया फीचर वन‑टच पेमेंट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अब यूजर्स भीड़‑भाड़ या जल्दी में भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, यह बदलाव RBI और NPCI की नई गाइडलाइन के साथ आया है, जो UPI प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आधिकारिक रूप से मान्यता देती है। इससे ना सिर्फ पेमेंट्स तेज हुए हैं, बल्कि सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर हुआ है।

ये भी पढ़ें:इंटरनेट के बिना चलेगा AI! देसी Sarvam Edge ने टेक दुनिया में मचा दी हलचल

बता दें, यह फीचर पहले Android यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है, जबकि iOS यूजर्स के लिए कई फेज में उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले समय में यह फीचर अन्य UPI‑बेस्ड ऐप्स में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि NPCI ने इसे सभी UPI ऐप्स के लिए उपलब्ध करा दिया है। जल्द ही यूजर्स को UPI पेमेंट करने के लिए पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होगी और यह प्रक्रिया पहले से कहीं आसान होने वाली है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Digital UPI Mobile App

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।