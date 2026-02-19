अब पिन डालने की जरूरत नहीं! PhonePe से सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस ID से करें पेमेंट

लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने बायोमेट्रिक UPI पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस ID से 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन्स कर सकते हैं।

लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने हाल ही में भारत में अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स अपने UPI पेमेंट्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मदद से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए हर बार UPI PIN एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। बस अपने फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल करना होगा और पेमेंट तुरंत हो जाएगा। यह बदलाव डिजिटल पेमेंट को और भी फास्ट, सेफ और यूजर‑फ्रेंडली बनाता है।

ऐसे किया जा सकता है बायोमेट्रिक पेमेंट PhonePe के इस नए फीचर के चलते, यूजर्स अपने बैंक अकाउंट को ऐप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक कर सकते हैं। शुरुआत में आपको UPI PIN और बायोमेट्रिक दोनों को एक बार सेटअप करना होगा। इसके बाद 5,000 रुपये तक के पेमेंट्स के लिए PIN की जगह फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ तेज है, बल्कि सेफ भी है क्योंकि डिवाइस‑लेवल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी आपके अकाउंट को सेफ रखती है।

यह है सेटअप करने का तरीका PhonePe में बायोमेट्रिक पेमेंट सेटअप करना बहुत आसान है। सबसे पहले ऐप ओपेन करें, फिर Profile में जाएं और Manage Payments ऑप्शन चुनें। इसके बाद Biometric Pay पर टैप करें और अपने बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करें। शुरुआत में आपको PIN और बायोमेट्रिक दोनों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके बाद छोटे ट्रांजैक्शन्स के लिए केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ही काफी होगा।

इस वजह से खास है नया फीचर नया फीचर वन‑टच पेमेंट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अब यूजर्स भीड़‑भाड़ या जल्दी में भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, यह बदलाव RBI और NPCI की नई गाइडलाइन के साथ आया है, जो UPI प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आधिकारिक रूप से मान्यता देती है। इससे ना सिर्फ पेमेंट्स तेज हुए हैं, बल्कि सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर हुआ है।