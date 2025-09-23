दिवाली पार्टी में धूम मचा देंगे Philips के 120W तक साउंड वाले गदर Speakers, इतनी है कीमत Philips TAT1269 TWS earbuds Bluetooth speaker and Party speaker launched in India starts 1999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Philips TAT1269 TWS earbuds Bluetooth speaker and Party speaker launched in India starts 1999 rupees

दिवाली पार्टी में धूम मचा देंगे Philips के 120W तक साउंड वाले गदर Speakers, इतनी है कीमत

Philips ने भारत में लॉन्च किए TWS earbuds, ब्लूटूथ स्पीकर और पार्टी स्पीकर। ये स्पीकर 40W स्टीरियो आउटपुट, RGB लाइटिंग के साथ आते हैं। जानें इन सभी के फीचर्स, प्लेबैक टाइम और कीमतें। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:21 PM
दिवाली पार्टी में धूम मचा देंगे Philips के 120W तक साउंड वाले गदर Speakers, इतनी है कीमत

त्योहारों का मौसम टेक प्रेमियों और म्यूजिक लवर्स के लिए खास होता है, क्योंकि इस समय अनेक ब्रांड्स नए-नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और बड़े ऑफर्स देते हैं। इसी क्रम में Philips ने तीन नए ऑडियो गैजेट्स TAT1269 TWS earbuds, TAS3400 Bluetooth speaker, और TAX4910 Party speaker भारत में पेश किए हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स सिर्फ साउंड की क्वालिटी नहीं बढ़ाते, बल्कि फीस्टिव सीजन के लिए जरूरी स्टाइल, बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी जैसे फीचर्स भी देते हैं। Philips TAT1269 earbuds के साथ आपको मिलेगा 13mm composite ड्राइवर, Bluetooth 5.4, और IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस, जो आउटडोर और वर्क-आउट के लिए बेहतरीन है। TAS3400 में आप 40W स्टीरियो आउटपुट, RGB लाइटिंग, AUX/USB/TF कार्ड सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं।

Philips TAT1269 TWS Earbuds

Philips TAT1269 सस्ते और भरोसेमंद TWS ईयरबड्स हैं। इनमें 13mm के बड़े कंपोज़िट ड्राइवर्स लगे हैं, जिससे बास और वोकल्स दोनों का साउंड बैलेंस अच्छा मिलता है। यह ईयरबड्स Bluetooth 5.4 पर चलते हैं, जिससे कनेक्टिविटी तेज़ और स्थिर रहती है। साथ ही इसमें IPX5 वॉटर-रेसिस्टेंस सपोर्ट है, जिससे पसीना या हल्की बारिश में भी इन्हें आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी बैकअप भी इनकी खासियत है एक बार चार्ज करने पर ईयरबड्स लगभग 8 घंटे तक चलते हैं और चार्जिंग केस के साथ मिलाकर कुल 40 घंटे का प्लेबैक मिलता है। कीमत भी किफायती है, लॉन्च ऑफर के तहत ये लगभग ₹1,999 में उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon दिवाली सेल में बम्पर छूट पर खरीदें 108MP कैमरा, 6600mAh बैटरी, AI फीचर

Philips TAS3400 Bluetooth Speaker

Philips TAS3400 एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो 40W पावरफुल स्टीरियो आउटपुट देता है। इसमें RGB लाइटिंग का सपोर्ट है, जिससे पार्टी या गैदरिंग का माहौल और भी मज़ेदार बन जाता है। यह स्पीकर मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आता है, जैसे AUX इनपुट, USB, TF कार्ड और Bluetooth। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलती है, जिससे आउटडोर उपयोग में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कॉम्पैक्ट डिजाइन और कैरी करने की सुविधा इसे ट्रैवल या पार्टी के लिए परफेक्ट बनाती है। Philips TAS3400 ब्लूटूथ स्पीकर ₹5,999 (₹2,999 सीमित समय के लिए); काले रंग में उपलब्ध है।

Philips TAX4910 Party Speaker

Philips TAX4910 उन लोगों के लिए बनाया गया है जो घर पर ही DJ जैसी पार्टी फील चाहते हैं। इसमें मिलता है 120W का पावर आउटपुट और दमदार बास, जो बड़े हॉल या आउटडोर गैदरिंग में भी जबरदस्त साउंड देता है। इसमें ड्यूल माइक्रोफोन इनपुट हैं, जिससे कराओके पार्टी का भी मज़ा लिया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें LED पार्टी लाइट्स और अलग-अलग कंट्रोल ऑप्शन्स मौजूद हैं, जो यूज़र को पूरा पार्टी मूड देते हैं। इसका डिज़ाइन स्टाइलिश और मजबूत है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म यूज़ के लिए भरोसेमंद बनता है। Philips TAX4910 पार्टी स्पीकर ₹19,999 (₹11,999 सीमित समय के लिए); गहरे काले रंग में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:₹4500 सस्ता हुआ 108MP कैमरा, 3 साल बिना रुके चलने वाला 5G फोन, अब खरीदें ₹10,999
