साउंडबार या फिर पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिलिप्स के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी भारतीय बाजार में एक नया साउंडबार और तीन पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर्स लेकर आई है। साउंडबार 250 वॉट का साउंड आउटपुट देता है।

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म्यूजिक के शौकीनों के लिए फिलिप्स नए ऑडियो डिवाइस लेकर आया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में नए साउंडबार (जिसका मॉडल नंबर TAB4304/94 है) के साथ तीन नए ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किए हैं, जिनके मॉडल नंबर TAX2504/94, TAX2304/94 और TAX7404BK/94 हैं। कंपनी का कहना है कि नया 2.2 चैनल साउंडबार 250W तक का साउंड देता है और इसमें दो वायर्ड सबवूफर लगे हैं। ब्लूटूथ स्पीकर भी दमदार साउंड आउटपुट देते हैं। कंपनी का कहना है कि फिलिप्स TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर 80W का पीक आउटपुट देता है, जिसमें सामने की तरफ चमकने वाली एलईडी लाइट्स भी लगी हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

Philips TAX2304/94 की कीमत 5,999 रुपये है। यह वर्तमान में भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री पर है।

Philips TAX2304/94 की कीमत और खासियत Philips TAX2304/94 की कीमत 5,999 रुपये है। यह वर्तमान में भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री पर है। कंपनी का दावा है कि ब्लूटूथ स्पीकर कुल 50W का साउंड आउटपुट देता है। इसमें फिलिप्स TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर के समान ही 8-इंच वूफर और ट्वीटर लगे हैं। इसके फ्रंट में डायनामिक RGB लाइटिंग भी है।

Philips TAX2504/94 की कीमत और खासियत फिलिप्स TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर की कीमत 6,999 रुपये है। यह भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में कुल 80W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें 8 इंच का वूफर और 1.3 इंच का ट्वीटर लगा है। यह एक्स-बास बूस्ट, डीजे इफेक्ट्स, पार्टी साउंड मोड और डायनेमिक एलईडी स्ट्रोब लाइट्स के साथ-साथ इको कंट्रोल और माइक वॉल्यूम कंट्रोल के साथ 6.3 मिमी माइक इनपुट भी प्रदान करता है। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, एक यूएसबी टाइप-ए पोर्ट और एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक शामिल हैं।

Philips TAX7404BK/94 की कीमत और खासियत फिलिप्स TAX7404BK/94 को कंपनी के नए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में भारत में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने अभी तक ऑडियो डिवाइस की कीमत और उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है। इसमें दो 66 एमएम डायनेमिक ड्राइवर लगे हैं, जो कुल 36W का साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 80 हर्ट्ज से 18,000 हर्ट्ज है। ब्लूटूथ स्पीकर में A2DP और SBC सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.4 और 10 मीटर की ऑपरेटिंग रेंज है। इसमें 3000mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर फुल वॉल्यूम पर 5 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देती है।

Philips TAB4304/94 की कीमत और खासियत फिलिप्स TAB4304/94 वर्तमान में अमेजन पर 10,239 रुपये की कीमत के साथ लिस्टेड है। हालांकि, कंपनी ने प्रेस रिलीज में इसकी कीमत की जानकारी नहीं दी है। इसमें दो फुल रेंज ड्राइवर लगे हैं। साउंडबार में 5.25-इंच वूफर के साथ एक डुअल वायर्ड सबवूफर सिस्टम भी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह दमदार बास प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि यह साउंडबार कुल 250W का आउटपुट देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4, एचडीएमआई-आर्क, यूएसबी ऑडियो प्लेबैक, औक्स और ऑप्टिकल इनपुट का सपोर्ट मिलता है। इसमें चार साउंड मोड भी मिलते हैं।

Amazon पर मिल रहे Philips के इन स्पीकर्स पर भी विचार किया जा सकता है