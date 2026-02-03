Philips का धमाका! हेडफोन-स्पीकर सब लॉन्च, कीमत 899 रुपये से शुरू
Philips ने भारत में TAA1009 इन-ईयर और SHP9500 वायर्ड हेडफोन्स के साथ नए साउंडबार और ब्लूटूथ स्पीकर्स लॉन्च किए हैं। नई ऑडियो रेंज अलग-अलग बजट में पेश की गई है।
टेक ब्रैंड Philips ने भारतीय मार्केट में अपना ऑडियो पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए एक साथ पांच नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इस नए लाइनअप में साउंडबार, ब्लूटूथ स्पीकर और वायर्ड हेडफोन शामिल हैं। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में उतारा है, जिससे कैजुअल यूजर्स से लेकर ऑडियो एक्सपर्ट्स तक सभी को ऑप्शंस मिल सके। इस लाइनअप में TAB4230 साउंडबार, TAS4400 ब्लूटूथ स्पीकर, TAB4120 मिनी साउंडबार, TAA1009 इन-इयर स्पोर्ट्स हेडफोन और SHP9500 वायर्ड ओवर-इयर हेडफोन शामिल हैं।
TAA1009 और SHP9500 की कीमत और फीचर्स
Philips TAA1009 इन-इयर स्पोर्ट्स हेडफोन की भारत में कीमत 899 रुपये रखी गई है। वहीं, हाई-फिडेलिटी ऑडियो के लिए पेश किए गए Philips SHP9500 वायर्ड हेडफोन 12,999 रुपये में मिलेंगे। दोनों हेडफोन Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।
Philips TAA1009 में 12mm नियोडिमियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो बेहतर बास आउटपुट का दावा करते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल विंग टिप्स, IPX4 स्वेट और स्प्लैश रेसिस्टेंस, इन-लाइन माइक्रोफोन और तीन बटन वाला रिमोट मिलता है। 1.2 मीटर की वायर्ड केबल इसे वर्कआउट के दौरान फोन जेब में रखकर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाती है।
Philips SHP9500 को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो क्लियर और नैचुरल साउंड पसंद करते हैं। इसमें ओपन-बैक डिजाइन के साथ 50mm नियोडिमियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो वाइड साउंडस्टेज देने का दावा करते हैं। हेडफोन में ब्रिदेबल इयर कुशन्स, मजबूत स्टील फ्रेम, डिटैचेबल 1.5 मीटर केबल और 3.5mm से 6.3mm का गोल्ड-प्लेटेड एडॉप्टर शामिल है।
नए साउंडबार और स्पीकर्स की कीमत और फीचर्स
Philips TAB4230 साउंडबार की कीमत 19,999 रुपये है और यह Flipkart पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध होगा। यह 2.1-चैनल साउंडबार है, जिसमें 300W आउटपुट, Dolby Digital सपोर्ट और 6.5-इंच का वायर्ड सबवूफर मिलता है।
वहीं, Philips TAS4400 ब्लूटूथ स्पीकर 5,999 रुपये में आएगा। इसमें 40W आउटपुट, मैग्नेटिक डिजाइन, इन-बिल्ट माइक्रोफोन और आठ घंटे तक का प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है। वहीं, 3,999 रुपये की कीमत वाला Philips TAB4120 मिनी साउंडबार 20W आउटपुट, RGB लाइटिंग और ट्रू वायरलेस स्टीरियो सपोर्ट के साथ आता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
