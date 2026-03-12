Perplexity का कमाल, Mac mini को बनाया AI कर्मचारी, 24/7 बिना रूके कर रहा काम
Perplexity AI ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है जो एक छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर को लगातार काम करने वाले AI बेस्ड कर्मचारी में बदल सकता है। इस सिस्टम को, जिसे Perplexity Personal Computer कहा जा रहा है, और इसे मैक मिनी जैसी मशीन पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।
AI टूल्स अब धीरे-धीरे उन चैटबॉट्स से आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं। कंपनियां अब ऐसे AI सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं जो सक्रिय रूप से कामों को मैनेज कर सकते हैं और लंबे समय तक बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं। इसका सबसे नया उदाहरण Perplexity AI से आया है, जिसने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है जो एक छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर को लगातार काम करने वाले AI बेस्ड कर्मचारी में बदल सकता है। इस सिस्टम को, जिसे Perplexity Personal Computer कहा जा रहा है, और इसे मैक मिनी जैसी मशीन पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक आम एआई टूल की तरह काम करने के बजाय, जो सिर्फ प्रॉम्प्ट का जवाब देता है, यह सेटअप एआई को कंप्यूटर पर सक्रिय रहने और समय के साथ फाइलों, ऐप्स और कामों के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है।
कॉन्सेप्ट का नाम Perplexity Computer
यह आइडिया परप्लेक्सिटी के पहले के "Perplexity Computer" प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कई एआई एजेंट्स के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है। जब कोई यूजर इसे कोई टारगेट देता है, तो यह सिस्टम काम को छोटे-छोटे कामों में बांट देता है और उन्हें अलग-अलग AI एजेंट्स को सौंप देता है। जब काम पूरा हो जाता है, तो नतीजों को एक साथ मिलाकर यूजर को दिखा दिया जाता है।
एक AI कर्मचारी जो बैकग्राउंड में काम करता रहता है
पर्सनल कंप्यूटर वर्जन इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाता है, जिसमें AI को यूजर के लोकल मशीन से जोड़ा जाता है। क्योंकि यह मैक मिनी जैसे डिवाइस पर चलता है, इसलिए यह सिस्टम कंप्यूटर पर सेव की गई फाइलों को एक्सेस कर सकता है और ऐसे काम कर सकता है जिनमें पर्सनल डेटा शामिल होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास तस्वीरों से भरा कोई फोल्डर है और वह उन्हें किसी वेबसाइट के लिए तैयार करना चाहता है, तो AI उन तस्वीरों का एनालिसिस कर सकता है, उन्हें एक तय फॉर्मेट में रीनेम कर सकता है और ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए उनका साइज बदल सकता है। हर चीज को खुद से व्यवस्थित करने के बजाय, यूजर बस यह बता देता है कि उसे कैसा नतीजा चाहिए।
यह कभी सोता नहीं है
इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हर समय एक्टिव रहे। जैसा कि अरविंद श्रीनिवास ने प्रोजेक्ट की घोषणा करते समय बताया था, "यह कभी सोता नहीं है।" हालांकि, कंपनी का कहना है कि AI प्रोसेसिंग खुद परप्लेक्सिटी के सर्वर पर ही होगी। संवेदनशील कामों के लिए मंजूरी लेनी होगी, एक्टिविटी लॉग उपलब्ध होंगे, और जरूरत पड़ने पर यूजर्स के पास सिस्टम को बंद करने के लिए एक 'किल स्विच' भी होगा।
Mac mini ही इसका हिस्सा क्यों है
मैक मिनी हाल ही में उन डेवलपर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है, जो लोकल होस्टेड एआई सिस्टम के साथ प्रयोग कर रहे हैं। Mac Studio जैसी ज्यादा पावरफुल मशीनों की तुलना में, यह कॉम्पैक्ट कंप्यूटर हल्के एआई टूल्स चलाने का एक किफायती तरीका देता है।
परप्लेक्सिटी का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब कई प्रोजेक्ट्स ऐसे एआई एजेंट्स पर काम कर रहे हैं जो डिजिटल कामों को ऑटोमेट करते हैं। इसका एक उदाहरण OpenClaw है, जो एआई एजेंट्स को अलग-अलग सॉफ्टवेयर टूल्स के बीच कामों को कोऑर्डिनेट करने की सुविधा देता है।
श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि परप्लेक्सिटी का तरीका ऐसे सिस्टम को अपनाना आसान बनाने के मकसद से बनाया गया है। "Perplexity PC गंभीर लोगों के लिए है - मेरा सच में यही मतलब है! एक पर्सनल कंप्यूटर को आपकी जिंदगी में मदद करनी चाहिए।" उन्होंने यह भी बताया कि कई ओपन-सोर्स एजेंट सिस्टम को सेट अप करना मुश्किल होता है। "उन शौकिया लोगों के लिए नहीं जिनके पास 700 API keys और configs हों। हमारे सबसे अच्छे इंजीनियर को भी OpenClaw पर काम करने में बहुत ज्यादा समय लगा, लेकिन हम इसे आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं।" इस आइडिया पर ऑनलाइन चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है।
एक्स पर एक यूजर ने इस आइडिया पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "यह तो कमाल है! परप्लेक्सिटी ने Mac mini के अंदर एक AI एजेंट डाल दिया है। आप इसे प्लग इन करते हैं। यह आपकी डेस्क पर रखा रहता है। यह कभी बंद नहीं होता। यह कोई चैटबॉट नहीं है। यह एक वर्चुअल कर्मचारी है जो आपके घर में रहता है और 24/7 काम करता है।" फिलहाल, Perplexity Personal Computer बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है; कंपनी ने इसके अर्ली एक्सेस के लिए एक वेटलिस्ट शुरू की है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
