Perplexity AI Shocks Tech World with Double-Price Bid to Acquire Google Chrome Browser

सबसे पॉपुलर ब्राउजर खरीदने निकली ये AI कंपनी, Google Chrome के लिए 'डबल' कीमत का ऑफर

AI स्टार्टअप Perplexity AI ने एक ऐसा ऑफर दिया है, जिसने टेक दुनिया में हलचल मचा दी है। Perplexity AI ने गूगल के लोकप्रिय Chrome ब्राउजर को दोगुनी कीमत पर खरीदने की पेशकश की है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:56 PM
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Perplexity AI ने टेक वर्ल्ड को चौंकाते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर का Unsolicited ऑल-कैश ऑफर पेश किया है। गजब की बात है कि यह गूगल क्रोम की अनुमानित 15–17 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू से लगभग दोगुना है। यानी AI कंपनी क्रोम को डबल प्राइस पर खरीदना चाहती है।

अरविंद श्रीनिवास की AI कंपनी Perplexity पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। इस साल जनवरी में कंपनी ने TikTok US के साथ मर्जर का प्रपोजल दिया था, जिससे अमेरिका की चीनी ओनरशिप वाली कंपनियों से जुड़ी चिंताओं का समाधान निकाला जा सके। अब क्रोम को खरीदने की कोशिश से Perplexity को 3 अरब से ज्यादा यूजर्स तक सीधी पहुंच मिल सकती है, जो AI सर्च रेस में उसे बड़ा फायदा देगा।

गूगल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अभी तक इस ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कंपनी क्रोम को बेचना नहीं चाहती और फिलहाल अमेरिकी कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है, जिसमें गूगल को ऑनलाइन सर्च में गलत तरीके से एकाधिकार या मोनोपॉली रखने का दोषी पाया गया था। US जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस केस में क्रोम को अलग करने (Divest) की सिफारिश भी की है।

बना रहेगा क्रोम का ओपन-सोर्स कोड

Perplexity का कहना है कि डील होने पर क्रोम का ओपन-सोर्स कोड Chromium बना रहेगा, कंपनी इसमें दो साल में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी और डिफॉल्ट सर्च इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि स्टार्टअप ने फंडिंग के बारे में साफ नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कई बड़े फंड इस डील को पूरी तरह फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं।

बता दें, यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब वेब ब्राउजर, AI-पावर्ड सर्च और डाटा एक्सेस के अहम गेटवे के रूप में फिर से जगह बना रहे हैं। Perplexity के पास पहले से ही अपना AI ब्राउजर Comet है, लेकिन क्रोम के अधिग्रहण से वह सीधे OpenAI जैसे कॉम्पिटीटर्स से टक्कर ले सकेगी। OpenAI भी क्रोम में दिलचस्पी दिखा चुका है और अपना खुद का AI ब्राउजर भी डिवेलप कर रहा है।

गूगल क्रोम के बिकने की संभावना कम

मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि यह ऑफर DuckDuckGo के सीईओ गैब्रियल वीनबर्ग की ओर से बताए गए कम से कम 50 अरब डॉलर के संभावित मूल्य से काफी कम है। क्रोम में दिलचस्पी दिखाने वालों में Yahoo और प्राइवेट-इक्विटी फर्म Apollo Global Management भी शामिल हैं। इसके अलावा गूगल के खिलाफ चल रहे एंटीट्रस्ट केस में इस महीने एक अहम फैसला आने की उम्मीद है, जो तय करेगा कि क्रोम के लिए यह एक्विजिशन सच बनेगा या फिर यह खबर हमेशा एक खबर बनकर रह जाएगी और गूगल के पास ही ब्राउजर की ओनरशिप बनी रहेगी।

